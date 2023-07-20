Умер легендарный хакер

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В США в возрасте 59 лет умер хакер Кевин Митник, сообщило похоронное агентство Лас-Вегаса и подтвердило издание SecurityWeek.

Причиной смерти, наступившей 16 июля, по словам пресс-секретаря компании KnowBe4, в которой работал Митник, стали осложнения от рака поджелудочной железы.

Митник родился в 1963 году. В 1981 году, в возрасте 17 лет, он взломал компьютерную систему североамериканских сил противовоздушной обороны в Колорадо. В 1987 году его приговорили к шести месяцам тюрьмы за взлом сети ARPANET — предшественника интернета. В 1988 году Митник получил три года условно за кражу компьютерных программ из компании Santa Cruz Operation.

С 1989 года Митник скрывался от правосудия и жил под вымышленными именами, однако в 1995 году его вновь арестовали и приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и других киберпреступлениях.

Митнику в том числе инкриминировали кражу систем контроля сотовой связи компаний Motorola и Nokia, а также взлом системы безопасности Sun Microsystems.

После выхода на свободу Митник выступал на конференциях, а затем основал компанию по кибербезопасности. Также он стал автором и соавтором нескольких книг о защите информации и социальном инжиниринге.