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В Мингячевире женщина выбросилась из окна прокуратуры

В Мингячевире женщина выбросилась из окна прокуратуры

19 июля в рамках расследования уголовного дела, расследуемого по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере) по факту изъятия денежных средств у ряда лиц на общую сумму 413 тыс. манатов, для дачи показаний в Мингячевирскую городскую прокуратуру была приглашена Асланова Турала Натиг гызы 1991 года рождения вместе с адвокатом Кичикбековым Эмином Атабек оглу, оказывающим услуги на основании договора. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры.

Ведомство отмечает, что в ходе следственных мероприятий Турала Асланова выбросилась из окна комнаты на втором этаже административного здания городской прокуратуры, в результате чего получила тяжелые телесные повреждения.

T.Асланова была сразу же доставлена в отделение неотложной медицинской помощи Мингячевирской центральной районной больницы, однако, несмотря на всю оказанную специализированными врачами медицинскую помощь, спасти ее не удалось.

Генеральная прокуратура проводит расследование произошедшего.

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