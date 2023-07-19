В Баку женщина заказала мужа

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Следственные органы Сабунчинского района Баку раскрыли заказное убийство. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Как уже сообщалось, 15 марта в поселке Маштага было обнаружено тело Али Сеидова (1993 г.р.) с признаками насильственной смерти. В ходе расследования выяснилось, что убийство мужчины заказала его жена – Азиза Сеидова. Женщина обвиняется в том, что для исполнения преступления наняла троих: Мехди Мамедова, Бахтияра Фарзалиева и Эльвина Алиева.

Азиза Сеидова задержана и привлечена к ответственности по статьям 32.3, 32.4, 120.2.1, 120.2.4, 120.2.5 (организация умышленного убийства с особой жестокостью в корыстных целях, по предварительному сговору, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса АР. Троим же исполнителям инкриминированы статьи 120.2.1, 120.2.4, 120.2.5 УК АР. Материалы уголовного дела переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям.