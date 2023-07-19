«Венский вальс под дудук»: МИД Австрии обслуживает по Карабаху интересы Кремля |
Стамбул подготовят к возможному разрушительному землетрясению |
Предотвращена попытка сепаратистов установить фортификационные сооружения в Агдамском направлении |
МИД: Утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» являются политической авантюрой Армении |
Начался священный Мухаррам |
Зеленский: Россия хочет лишить независимости бывшие республики Советского Союза |
Азербайджан представил отчет об армянском минном терроре |
Комиссия: В Союдлю нарушались правила безопасности и экологии |
Зеленский: Путин – фашист, у него руки по локоть в крови |
Главное Общество

Рашад Меджид: У армянских журналистов не будет проблем с посещением Азербайджана

Рашад Меджид: У армянских журналистов не будет проблем с посещением Азербайджана

Если у армянских журналистов возникнет желание посетить Азербайджан, у них не будет с этим проблем.

Об этом сказал председатель Совета печати Азербайджана Рашад Меджид во время совместного пресс-брифинга Министерства иностранных дел, Агентства развития медиа и Совета печати Азербайджанской Республики.

«Насколько мне известно, в Тбилиси была организована встреча с несколькими армянскими журналистами. «Если у любого армянского журналиста возникнет желание, проблем с приездом в Азербайджан не будет», – сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
Рашад Меджид: У армянских журналистов не будет проблем с посещением Азербайджана
Общество

Рашад Меджид: У армянских журналистов не будет проблем с посещением Азербайджана

2023/07/19, 16:59
Имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших Карабах, исключены из «черного списка»
Общество

Имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших Карабах, исключены из «черного списка»

2023/07/19, 16:29
Приостановлена подача газа в Сабунчинский район Баку
Общество

Приостановлена подача газа в Сабунчинский район Баку

2023/07/19, 16:15
Сколько в Азербайджане больных СПИДом?
Общество

Сколько в Азербайджане больных СПИДом?

2023/07/19, 15:45
Azercell представляет тарифы «Турист» для иностранных граждан и гостей Азербайджана
Общество

Azercell представляет тарифы «Турист» для иностранных граждан и гостей Азербайджана

2023/07/19, 15:31
Назначен и.о. главы исполнительной власти Дашкесанского района
Общество

Назначен и.о. главы исполнительной власти Дашкесанского района

2023/07/19, 14:50
Россияне проявляют все больше интереса к путешествиям в Азербайджан
Общество

Россияне проявляют все больше интереса к путешествиям в Азербайджан

2023/07/19, 13:46
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

2023/07/19, 13:14
Счастье зангиланцев длиною в год
Общество

Счастье зангиланцев длиною в год

2023/07/19, 13:01