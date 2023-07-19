Рашад Меджид: У армянских журналистов не будет проблем с посещением Азербайджана

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Если у армянских журналистов возникнет желание посетить Азербайджан, у них не будет с этим проблем.

Об этом сказал председатель Совета печати Азербайджана Рашад Меджид во время совместного пресс-брифинга Министерства иностранных дел, Агентства развития медиа и Совета печати Азербайджанской Республики.

«Насколько мне известно, в Тбилиси была организована встреча с несколькими армянскими журналистами. «Если у любого армянского журналиста возникнет желание, проблем с приездом в Азербайджан не будет», – сказал он.