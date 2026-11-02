Государственная пограничная служба предотвратила попытку незаконной перевозки товаров из Азербайджана в Грузию.

На таможенном пункте «Красный мост» пограничный наряд подверг повторному досмотру два грузовых автомобиля марки «MAN», следовавших из Азербайджана в Грузию.

В ходе проверки выяснилось, что в транспортных средствах перевозились 240 единиц (24 кг) кальянного табака, 1 119 единиц автомобильных запчастей и 40 тонн дизельного топлива, хотя в документах в качестве груза был указан гипсовый камень.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.