«Венский вальс под дудук»: МИД Австрии обслуживает по Карабаху интересы Кремля

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Австрийская дипломатия в очередной раз «пробила дно». Федеральный министр европейских и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг провел встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. По итогам которой с металлом в голосе заявил: блокада Лачинского коридора должна быть прекращена! И еще выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, которая, оказывается, является следствием «незаконного» блокирования Азербайджаном «Лачинского коридора».

Теоретически герру Шалленбергу следовало бы посоветовать изучить вопрос перед тем, как выходить к микрофону и что-то заявлять. Для начала, каждое государство имеет право охранять собственные границы, так что все разговоры о мифической «незаконности» азербайджанского КПП лучше забыть. Ни одна страна не обязана терпеть на своей территории «проходной двор» с доставкой оружия и мин и воровством золотоносной руды. И если армянская сторона так заинтересована в поставках гуманитарных товаров по Лачинской дороге, то надо было по крайней мере не провоцировать там напряженность.

Кроме того, Азербайджан предлагал и предлагает поставки гуманитарных товаров через Агдам, и именно Агдамскую дорогу сегодня перекрывают сами сепаратисты. Да и реальную гуманитарную ситуацию в Карабахе надо бы оценивать не по истерикам Арутюняна, Нерсисяна, Варданяна и компании, а хотя бы по «ресторанно-пикниковым» фотографиям в соцсетях. Тем более надо было бы перечитать заявление Шарля Мишеля об Агдамской дороге и быть хотя бы в курсе позиции ЕС. Но это все общеизвестные факты. Так что заявления герра Шалленберга — это не «плюх в лужу» по незнанию, а сознательный выбор стороны.

Причем эта «сторона» — вовсе не «многострадальная Армения», как может показаться, а Кремль. То, что всей истерикой вокруг мнимой «блокады» и «перекрытия Лачинского коридора» дирижирует Москва — уже давно секрет Полишинеля. А после недавнего скандального заявления российского МИДа, призыва Шарля Мишеля использовать Агдамскую дорогу и пикета на этой дороге, выставленного уже Варданяном, сомнений на этот счет не осталось. И тем более главе МИД Австрии по штату положено понимать, кто сегодня заинтересован в скорейшем достижении настоящего мира в Каоабахе, а кто играет на обострение, подписывая иллюзии сепаратистов и пытаясь сохранить в рабочем состоянии конфликт и свое военное, ой, то есть «миротворческое», присутствие.

И такое с Австрией происходит не в первый раз. У Москвы здесь солидное влияние. Достаточно вспомнить, как одна из предшественниц герра Шалленберга на посту главы МИД Австрии Карин Кнайсль отплясывала на своей свадьбе вместе с президентом России Путиным. В ФРГ выражали недовольство, что руководство австрийских спецслужб слишком уж сильно «сливает» Москве информацию, полученную от немецких коллег.

После вторжения России в Украину многим казалось, что высокие кабинеты Вены от совсем уж явных российских «агентов влияния» подчистили. Ушла в тень фрау Кнайсль, из-за коррупционных скандалов и слишком тесных связей с Москвой вынужден был уйти из политики Себастьян Курц, бывший канцлер Австрии. Но теперь исполненный герром Шалленбергом «венский вальс под армянский дудук» в обнимку с кремлевским «засланцем» Варданяном не оставляет сомнений: Курц и Кнайсль ушли, а готовность обслуживать интересы Кремля осталась.

Нурани, обозреватель