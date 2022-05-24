Азербайджан за более чем четверть века армянской агрессии постоянно сталкивался с лицемерием и «двойными стандартами» в проведении многих «звезд» европейской политики. Пресловутый «евроидеализм» в нашей стране закончился, не начавшись. Точно так же вряд ли азербайджанской аудитории имеет смысл объяснять, с какой легкостью депутаты парламентов, главы местных властей, а порой и министры опускались до банального подкупа. Что не мешало им читать нравоучения другим странам.

Minval.az начинает публикацию серии статей о масштабах политической коррупции в странах Европы, и не только на «армянском», но и на российском треке. И о том, насколько сильно расходятся в некоторых столицах декларации и реальность.

Чем занимаются политики после отставки? Литература и кинематограф создали образ убеленного сединами старца с мудрым взглядом, который поливает цветы в небольшом уютном загородном доме, пишет мемуары и иногда беседует с молодыми политиками, рассказывая им назидательным тоном эпизоды из собственной биографии. Но в реальности отставные политики не так уж редко уходят в бизнес. И не только в «свой».

Европейская печать заговорила об этом только после российского вторжения в Украину: многие европейские политики высшего ранга после своих отставок весьма уютно «трудоустроились» в российских корпорациях.

Строго говоря, это уже давно «секрет Полишинеля». Другое дело, что европейская общественность задумалась об этом уже после вторжения РФ в Украину, когда по всем телеэкранам мира прошли жуткие кадры с разрушенными бомбардировками жилыми домами Киева и Харькова, а западные страны в политике санкций перешли от «булавочных уколов» к реальным мерам давления. Именно тогда новостные ленты запестрели сообщениями, что из состава совета директоров РЖД вышел экс-канцлер Австрии Кристиан Керн, о выходе из наблюдательного совета Сбербанка объявил экс-премьер Финляндии Эско Ахо, экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель покинул совета директоров «Лукойла», канцлер ФРГ Герхард Шредер наконец-то задумался об уходе из совета директоров из «Роснефти» и т.д.

А вот тут нужны подробности. Среди московской медиа-элиты — популярных телеведущих, эстрадных «звезд» и т.д. — есть такое не очень литературное выражение: «харей торговать». То есть присутствовать — не за бесплатно, разумеется! — на некоторых мероприятиях в качестве «свадебного генерала». Для пущего престижа.

Так вот, отставные европейские политики не просто, пардон, «торговали харей» и накручивали «очки престижа», как в популярных компьютерных играх, российским компаниям. Они открыто — и чаще всего, будем реалистами, в ущерб интересам собственных стран — лоббировали интересы Кремля на политическом поле своих стран. Соответствовало ли это национальным интересам их государств? Увы и ах. Тем европейским принципам, которые декларировались с высоких трибун, в том числе борьбе с коррупцией, включая «конфликт интересов»? Не смешите мои чарыхи.

И еще одна деталь. Эти же самые персоны чаще всего активно включались в «черный пиар» против Азербайджана, спекулируя чаще всего на теме «прав человека». При этом нарушенные права азербайджанцев, изгнанных и из Армении, и позже из Карабаха и Восточного Зангезура, их никоим образом не волновали: раздувалось лишь то, где можно было обвинить власти Азербайджана. Чаще всего из этой активности торчали уши «армянского лобби». Но не только.

И вот здесь интересно проследить, как «пробивала дно» политика такой страны, как Австрия.

В 2014 году в страны Южного Кавказа прибывает с визитом Себастьян Курц, на тот момент министр иностранных дел Австрии. На пресс-конференции в Ереване обещает: «Нас беспокоит ситуация с правами человека в Азербайджане. Через несколько дней я поеду в Азербайджан, и у меня будет возможность обсудить в числе вопросов эту проблему».

Дальнейшие события тоже известны, Себастьян Курц сделал в Австрии головокружительную карьеру, стал самым молодым канцлером страны в истории. А потом…

Вот это «потом» заслуживает весьма подробного рассказа. Тем более что Курц здесь — далеко не главная фигура.

О росте российского влияния в Австрии заговорили еще в середине нулевых. Причем главным «проводником» этого влияния выступала «Партия свободы», основанная в свое время офицерами вермахта. Но это не помешало ни австрийской ПС, ни «Единой России» обмениваться поздравлениями. Долгие годы по сути неонацистская партия Свободы считалась «нерукопожатной», политический успех ее лидера Йорга Хайдера обернулся громким скандалом. Но затем именно Курц, формируя свое правительство, пригласил сюда вышеуказанных «правых популистов». Пост главы МИДа заняла та самая Карин Кнайсль, на чью свадьбу пожаловал лично Владимир Путин.

Затем МИДы РФ и Австрии создали свой форум — «Сочинский диалог». Тогда Европа не видела в этом ровно ничего предосудительного, и даже война в Украине — а она началась в 2014, а не в 2022 году — не заставила «встряхнуться». И даже в 2018 году в ФРГ, где тоже наличествует очень сильное российское влияние, грянул громкий скандал: немецкое ведомство по охране конституции обвинило австрийских коллег в том, что они «сливают» информацию России в недозволенных объемах — в австрийском истэблишменте не стали проводить масштабной «зачистки». А уж «переползание» своих политиков в кресла членов совета директоров российских компаний вообще не считали ни коррупцией, ни торговлей национальными интересами.

«Поворотной точкой» стал «Ибица-гейт». В 2018 году сразу несколько немецких СМИ выложили в общий доступ видеозапись: вице-канцлер Австрии и глава партии Свободы Хайнц-Кристиан Штрахе на роскошной вилле на острове Ибица общается с молодой дамой, которую представляют как племянницу российского олигарха Игоря Макарова. Штрахе обещает ей госконтракты и 50% доли в одной из ведущих газет Австрии — Die Kronen Zeitung — в обмен на сущую мелочь: финансовые вливания в свою предвыборную кампанию.

Роль переводчика на деликатной беседе исполняет другой высокопоставленный функционер АПС —Йохан Гуденус, бывший депутат парламента и бывший вице-бургомистр Вены. Оба были вынуждены подать в отставку на следующее утро. И то, что «племянница русского олигарха» оказалась студенткой из Боснии, ситуацию не спасло. Правительственная коалиция развалилась. С высшего поста «полетел кубарем» Себастьян Курц, которого попутно обвинили еще и в коррупции: платил газетам за публикацию о себе хвалебных статей. В общем, как бы это поделикатнее выразиться, именно эти персоны учили Азербайджан «правам человека», «прозрачности» и «борьбе с коррупцией». А заодно и европейским ценностям. Которые сами измеряли исключительно в коррупционных евро.

И сегодня, когда господин Керн покинул тепленькое кресло в совете директоров РЖД, озабоченный правами человека Себастьян Курц вылетел из политики, а госпоже Карин Кнайсль придётся крепко подумать, с кем можно танцевать, а с кем не стоит — можно ли в этой истории ставить точку?

В Азербайджане вряд ли испытывают иллюзии по поводу западного истэблишмента.

Более чем четверти века непробиваемого равнодушия к агрессии Армении, оккупации азербайджанских земель, обстрелам мирных азербайджанских сел, «этническим чисткам» и вандализму не оставили сомнений: между декларациями, которые озвучивают европейские VIP-персоны, и пресловутой «реалполитик» есть нешуточный люфт.

Но вот самим европейцам уж точно стоит задуматься, как много в высшем эшелоне власти «единой Европы» оказалось персон, готовых, пардон, торговать не только «харей», но и национальными интересами своих стран. Потому что продвигать интересы чужой страны можно только в ущерб интересам собственной. И это уже проблемы не Азербайджана и не Украины.

Нурани, обозреватель Minval.az