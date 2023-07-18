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Шведский теннисист нарушил антидопинговые правила и получил дисквалификацию

Шведский теннисист нарушил антидопинговые правила и получил дисквалификацию

Шведский теннисист Микаэль Имер дисквалифицирован на полтора года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS), комиссия частично удовлетворила апелляцию Международной федерации тенниса (ITF) и назначила 24-летнему шведу 18 месяцев дисквалификации с 17 июля.

В январе 2022 года ITF предъявила Имеру обвинение в пропуске трёх внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев. Теннисист был оправдан независимым трибуналом из трёх арбитров. Позже ITF подала апелляцию в CAS, потребовав наложить на него двухлетнюю дисквалификацию.

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