ЧВК «Вагнера» прекратила свое существование

90 Просмотров

ЧВК «Вагнера» прекратила свое существование, а большинство «вагнеровцев» переходят служить в армию РФ. Об этом утверждают источники российского издания «Можем объяснить».

Группировка не существовала юридически, о чем ранее заявил президент РФ Владимир Путин, а теперь она будет расформирована и по факту – как неофициальное вооруженное формирование.

Об этом изданию сообщили четыре источника: близкий к администрации президента РФ чиновник, близкий к ЧВК собеседник и два ветерана «Вагнера».

Они говорят, что решение о ликвидации ЧВК в РФ окончательное и принято лично Путиным.

«Вагнеров в России не будет — таково решение «Главного». В Молькино (основная база «Вагнера») их тоже не будет, там останутся контрактники минобороны и бойцы других ЧВК», — сказал изданию источник в Администрации президента РФ.

По данным «Можем объяснить», большинство «вагнеровцев» согласились заключить контракты с Минобороны РФ. При этом в России набор в «ЧВК Вагнер» прекращен, сообщает издание. Большинство телефонов компании для вербовки новых сотрудников недоступно. По двум номерам проигрывается сообщение «ждите соединения с оператором», но за 5 минут его так и не происходит. Большинство групп в VK, посвященных «ЧВК Вагнер», заблокированы «по требованию Генпрокуратуры».