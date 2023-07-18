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«Блокадный цирк» за вычетом публики

«Блокадный цирк» за вычетом публики

В Ханкенди продолжается шоу под названием «общенародная акция протеста». После первого же митинга на главной площади и попыток «циркулировать» между штабом миротворцев, офисом Красного Креста и площадью как таковой запал немного сдулся. Сначала здесь объявили, что акция протеста переносится в Ереван, где будут митинговать у посольств. Затем — о начале сидячей акции протеста, для которой на площади выставили армейские палатки. В одной из них позирует для публики Араик Арутюнян…

Но — о ужас! — весь этот «цирк с конями» (ну ладно, не с конями, а с другими непарнокопытными) не производит ожидаемого впечатления на тех, кому это шоу адресовано — мировую общественность. И не только потому, что Гурген Нерсисян с вываливающимся пузом, который вопит что-то вроде «мы уже завтра на этой площади будем собирать трупы» не производит впечатления голодающего. На умирающих от голода не похожи и остальные участники митинга. Достаточно посмотреть на фотографии, которые распространяют армянские же источники.

Но самое главное, несмотря на все ухищрения и попытки ввести Интернет-цензуру, в соцсети просачиваются фотографии реальной жизни Ханкенди — например, свадеб с пышными тортами и бельгийскими вафлями, пышных вечеринок, посиделок в местных ресторанах и пикничков.

И что же — устроители всего этого «блокадного цирка» не в курсе о реальной ситуации? Вряд ли. Просто в течение десятков лет бесстыдное фейкометство было «мейнстримом» местного пиара. А если пиарщики привыкли врать, от этой привычки они уже не отучатся. Тем более если на протяжении тех самых десятков лет политическая верхушка многих стран мира глотала любой армянский бред ради своих интересов. А теперь ситуация изменилась. Проект «миацум» закрылся, и к нему потеряли интерес. Так что ситуации «приказано верить» уже не будет. А значит, не будет и причитаний в унисон о «бедных голодающих детях Арцаха», «комитетов помощи» и т.д. — ну, может, за вычетом Франции.

И самое главное, даже самым наивным субъектам будет очень трудно объяснить, почему «голодающие армяне» за богато накрытыми столами в ханкендинских ресторанах категорически отказываются доставлять продовольствие и другие товары первой необходимости из Агдама.

Отдел политики Minval.az

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