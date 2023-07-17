Бюльбюльоглу: Армяне в сопровождении миротворцев провозят в Ханкенди неизвестные товары |
Октай поблагодарил Азербайджан за поддержку во время разрушительного землетрясения в Турции |
Президент Алиев в беседе с Октаем осудил возведение памятника «Немезис» в Армении |
Азербайджан за полгода продал в ЕС 5,7 млрд кубометров газа |
Россия заявила об уважении территориальной целостности Азербайджана |
Президент Алиев освободил от должности руководителя ИВ Дашкесанского района |
Резников анонсировал завтрашнее заседание «Рамштайна» |
Евросоюз осудил выход России из зерновой сделки |
Существенно возросли штрафы за нарушение ПДД |
Главное Экономика

Мустафаев провел переговоры с иранским министром

Мустафаев провел переговоры с иранским министром

17 июля в иранском городе Астара состоялась встреча между заместителем премьер-министра Азербайджана, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахином Мустафаевым и министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Мехрдадом Базрпашем.

Читайте также: Проходит заседание азербайджано-иранской госкомиссии

Согласно информации пресс-службы Кабинета министров, на встрече обсуждались вопросы, связанные с региональными и международными проектами в области транспортного сообщения и коммуникаций между двумя странами, а также энергетическими проектами.

Подчеркнув важность продолжения усилий, связанных с развитием транзитного потенциала региона, стороны признали целесообразным ускорение реализации проектов, направленных на развитие и диверсификацию транспортных коммуникаций.

В этом контексте была, в частности, достигнута договоренность об ускорении мер в связи с осуществлением положений подписанного 11 марта 2022 года Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Исламской Республики Иран относительно создания новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран.

В связи с реализацией проектов, направленных на развитие транспортного сообщения и коммуникаций между двумя странами, было признано необходимым завершить до конца следующего года строительство Астаринского грузового терминала и создание в скором времени таможенной и пограничной инфраструктуры автомобильного моста через реку Астарачай.

На встрече также были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, связанные с использованием энергетических и водных ресурсов, и ход реализации проектов в этой области.

В этом контексте отмечалась важность ускорения работы по скорейшему завершению проектов строительства гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин», «Гыз Галасы» и «Ордубад-Маразад».

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан за полгода продал в ЕС 5,7 млрд кубометров газа
Экономика

Азербайджан за полгода продал в ЕС 5,7 млрд кубометров газа

2023/07/17, 21:08
Мустафаев провел переговоры с иранским министром
Экономика

Мустафаев провел переговоры с иранским министром

2023/07/17, 19:30
Проходит заседание азербайджано-иранской госкомиссии
Экономика

Проходит заседание азербайджано-иранской госкомиссии

2023/07/17, 16:51
Турецкая лира обновила исторический минимум
Экономика

Турецкая лира обновила исторический минимум

2023/07/17, 16:35
Позднее пробуждение премьера Асадова, или Кто до сих пор мониторил инфляцию?
Экономика

Позднее пробуждение премьера Асадова, или Кто до сих пор мониторил инфляцию?

2023/07/17, 14:05
В Азербайджане создана Рабочая группа по мониторингу инфляции
Экономика

В Азербайджане создана Рабочая группа по мониторингу инфляции

2023/07/17, 10:36
Во Франции впервые с 2015 года намерены сократить госрасходы
Экономика

Во Франции впервые с 2015 года намерены сократить госрасходы

2023/07/17, 09:07
Полугодовой импорт продовольствия обошелся Азербайджану в более чем $1 млрд
Экономика

Полугодовой импорт продовольствия обошелся Азербайджану в более чем $1 млрд

2023/07/16, 22:10
Иран и Россия будут обмениваться электроэнергией через Азербайджан
Экономика

Иран и Россия будут обмениваться электроэнергией через Азербайджан

2023/07/16, 18:22