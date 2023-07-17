Мустафаев провел переговоры с иранским министром

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17 июля в иранском городе Астара состоялась встреча между заместителем премьер-министра Азербайджана, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахином Мустафаевым и министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Мехрдадом Базрпашем.

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Согласно информации пресс-службы Кабинета министров, на встрече обсуждались вопросы, связанные с региональными и международными проектами в области транспортного сообщения и коммуникаций между двумя странами, а также энергетическими проектами.

Подчеркнув важность продолжения усилий, связанных с развитием транзитного потенциала региона, стороны признали целесообразным ускорение реализации проектов, направленных на развитие и диверсификацию транспортных коммуникаций.

В этом контексте была, в частности, достигнута договоренность об ускорении мер в связи с осуществлением положений подписанного 11 марта 2022 года Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Исламской Республики Иран относительно создания новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран.

В связи с реализацией проектов, направленных на развитие транспортного сообщения и коммуникаций между двумя странами, было признано необходимым завершить до конца следующего года строительство Астаринского грузового терминала и создание в скором времени таможенной и пограничной инфраструктуры автомобильного моста через реку Астарачай.

На встрече также были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, связанные с использованием энергетических и водных ресурсов, и ход реализации проектов в этой области.

В этом контексте отмечалась важность ускорения работы по скорейшему завершению проектов строительства гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин», «Гыз Галасы» и «Ордубад-Маразад».