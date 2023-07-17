Партия REAL подала заявку на регистрацию, но ее члены оказались либо мертвыми, либо несуществующими

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Министерство юстиции рассмотрело заявку партии REAL о регистрации.

Председатель партии Ильгар Мамедов сказал, что министерство изучает представленный ими список членов, сообщает Qafqazinfo.

Он сказал, что представленный ими список не был принят министерством, и партии дали 30 дней:

«Мы получили официальный ответ от Минюста. Он говорит, мы связались с членами, чьи имена вы указали в реестре. 986 человек заявили, что не являются членами этой партии. Еще 1058 человек в качестве номера телефона указали свой служебный номер, что является неприемлемым. Сведения о 2527 человек (имя, фамилия, дата рождения) в Государственном реестре населения не обнаружены (вероятно, из-за опечаток). Имена 68 человек повторялись, а 16 человек умерли. Таким образом, «действительными» стали имена только 463 человек из списка нашей партии. По закону в течение следующих 30 дней мы должны либо исправить информацию 4500+ человек, либо набрать такое же количество новых членов, или распустить партию», – отметил Ильгар Мамедов.