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Партия REAL подала заявку на регистрацию, но ее члены оказались либо мертвыми, либо несуществующими

Партия REAL подала заявку на регистрацию, но ее члены оказались либо мертвыми, либо несуществующими

Министерство юстиции рассмотрело заявку партии REAL о регистрации.

Председатель партии Ильгар Мамедов сказал, что министерство изучает представленный ими список членов, сообщает Qafqazinfo.

Он сказал, что представленный ими список не был принят министерством, и партии дали 30 дней:

«Мы получили официальный ответ от Минюста. Он говорит, мы связались с членами, чьи имена вы указали в реестре. 986 человек заявили, что не являются членами этой партии. Еще 1058 человек в качестве номера телефона указали свой служебный номер, что является неприемлемым. Сведения о 2527 человек (имя, фамилия, дата рождения) в Государственном реестре населения не обнаружены (вероятно, из-за опечаток). Имена 68 человек повторялись, а 16 человек умерли. Таким образом, «действительными» стали имена только 463 человек из списка нашей партии. По закону в течение следующих 30 дней мы должны либо исправить информацию 4500+ человек, либо набрать такое же количество новых членов, или распустить партию», – отметил Ильгар Мамедов.

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