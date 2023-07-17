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Британская разведка: Россия страдает от дефицита контрбатарейных радаров

Британская разведка: Россия страдает от дефицита контрбатарейных радаров

Российские военные, которые участвуют в войне против Украины, страдают от дефицита контрбатарейных радаров.

Об этом сообщает Министерства обороны Британии в Twitter.

Отмечается, что после увольнения с должности командующего 58 общевойсковой армией России на Запорожском направлении генерал-майор Иван Попов утверждал, что одной из главных его жалоб было отсутствие контрбатарейной борьбы.

«Выживание российских сухопутных войск зависит от эффективного выявления украинской артиллерии и нанесения по ней ударов, часто собственной артиллерией. Ключевым компонентом такого подхода являются контрбатарейные радары, позволяющие командирам быстро определять местонахождение вражеских пушечных линий», – отмечают в британской разведке.

В Минобороны добавляют, что Россия страдает от растущего дефицита контрбатарейных радаров, особенно современных «Зоопарк-1М». Лишь небольшая часть развернутого парка «Зоопарков», вероятно, останется в Украине в рабочем состоянии.

Согласно видео из открытых источников, в начале июля 2023 года в районе 58-й армии РФ был уничтожен еще один «Зоопарк».

«Приоритет, который Попов, по-видимому, придавал этой проблеме, подчеркивает, что артиллерия продолжает играть центральную роль в войне», – добавляют в Британии.

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