Украина снова атаковала Крымский мост (фото и видео) |
«Было сложно, но в конце концов это удалось сделать»: атака на Крымский мост — спецоперация Украины |
Запасы боеприпасов в США подходят к концу |
Полугодовой импорт продовольствия обошелся Азербайджану в более чем $1 млрд |
США вновь обещают не воевать с Россией в Украине |
Салливан: Будущее Украины – в НАТО |
Иран и Россия будут обмениваться электроэнергией через Азербайджан |
Одессу в рамках «зерновой сделки» покинул последний корабль |
Борец Мурад Мамедов стал победителем рейтингового турнира |
Главное Новость

Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам из-за дождя

Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам из-за дождя

Главное управление Государственной дорожной полиции обращается к водителям в связи с нестабильными погодными условиями с просьбой соблюдать бдительность, принимать превентивные меры для предотвращения аварий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах, следить за техническим состоянием транспортных средств и за тем, чтобы дворники и стеклоомыватели автомобиля, а также приборы наружного освещения были в рабочем состоянии перед выездом на дорогу, соблюдать предел скорости в соответствии с состоянием дороги и условиями погоды, просит избегать обгона без необходимости, а также резких маневров и резких торможений.

Отмечается, что пешеходы, являющиеся наиболее беззащитными участниками дорожного движения, в свою очередь, должны быть осторожны, не переходить проезжую часть на участках, не предусмотренных для их движения, и избегать действий, угрожающих жизни и здоровью их самих и других участников движения.

Теги:
Из этой рубрики
СБУ об атаке на Крымский мост: «С интересом наблюдаем»
Новость

СБУ об атаке на Крымский мост: «С интересом наблюдаем»

2023/07/17, 12:41
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам из-за дождя
Новость

Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам из-за дождя

2023/07/17, 09:55
В российском Минобороны продолжаются «чистки»: Шойгу уволил еще одного топ-генерала
Новость

В российском Минобороны продолжаются «чистки»: Шойгу уволил еще одного топ-генерала

2023/07/13, 15:32
Трамп: Байдена накачивают кокаином перед выступлениями
Новость

Трамп: Байдена накачивают кокаином перед выступлениями

2023/07/13, 15:04
Алиевы ознакомились с работой, проводимой в Центральном ботаническом саду (фото)
Новость

Алиевы ознакомились с работой, проводимой в Центральном ботаническом саду (фото)

2023/07/12, 16:58
"Азербайджанские железные дороги" запустят мобильное приложение
Новость

«Азербайджанские железные дороги» запустят мобильное приложение

2023/07/11, 12:38
Минздрав: Употребление табака, наряду с легкими, серьезно повреждает и другие органы человека
Новость

Минздрав: Употребление табака, наряду с легкими, серьезно повреждает и другие органы человека

2023/07/07, 13:09
Жан-Виктор Кастор: Насилие во Франции обрело систематический характер
Новость

Жан-Виктор Кастор: Насилие во Франции обрело систематический характер

2023/07/06, 14:05
Папа Римский осудил акцию сожжения Корана в Швеции
Новость

Папа Римский осудил акцию сожжения Корана в Швеции

2023/07/03, 17:14