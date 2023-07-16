Трамп рассказал о том, как он намерен завершить войну в Украине

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News, что при переизбрании на пост главы Штатов остановит украинский конфликт, сказав Владимиру Зеленскому одно слово – «хватит».

«Я бы сказал Зеленскому: хватит, надо договариваться. Я бы сказал Путину, если вы не пойдете на сделку, мы дадим Украине больше, чем они когда-либо получали. Я очень хорошо знаю Зеленского и очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И с обоими у меня были хорошие отношения. Сделку закрою за один день», – уточнил Трамп в эфире.