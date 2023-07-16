В Баку ожидаются ливни с грозами

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Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана представила прогноз погоды на 17 июля.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивного характера, в ночь и утром 17 июля прогнозируются ливни с грозами. Осадки постепенно прекратятся к вечеру.

К утру 17 июля скорость северо-западного ветра будет усиливаться до 15-18, с порывами до 20-23 метров в секунду.

Температура воздуха понизится по сравнению с предыдущими днями на 5-8 градусов и составит днем 17 июля 22-27 градусов тепла.

В регионах Азербайджана до утра 18 июля начиная с западных районов ожидаются нестабильные погодные условия, временами пройдут локальные ливни.

В Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Центрально-Аранском, Нагорно-Ширванском, Ленкоранско-Астаринском регионах осадки будут интенсивными, возможны грозы и град, ночью в высокогорьях пройдет мокрый снег.

Западный ветер местами усилится до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с, ожидается повышение уровня воды в реках, а также кратковременные паводки и сели в некоторых горных реках.