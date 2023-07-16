Россия за сутки потеряла 500 солдат, 18 артсистем и 7 единиц бронетехники

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Потери России в войне против Украины превысили 237 тысяч военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 500 российских захватчиков.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 16 июля 2023 года ориентировочно составили:

личного состава – 237 680 (+500) человек ликвидировано,

танков – 4107 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 8026 (+7) ед,

артиллерийских систем – 4481 (+18) ед,

РСЗО – 681 (+1) ед,

средства ПВО – 425 ед,

самолетов – 315 ед,

вертолетов – 310 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3820 (+13),

крылатые ракеты – 1273 ед,

корабли /катера – 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7044 (+8) ед,

специальная техника – 666 (+2).