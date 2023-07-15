Криштиану Роналдо внесён в Книгу рекордов Гиннеса

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Форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду вошёл в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый футболист в 2023 году.

Запись была сделана 1 мая 2023 года – сообщается, что общее состояние спортсмена составило 136 миллионов долларов.

Отмечается, что большая часть суммы была заработана вне спортивных мероприятий – только 46 миллионов получено в ходе выступления на поле.

На втором месте в списке самых высокооплачиваемых футболистов находится Лионель Месси, который заработал 130 миллионов долларов.