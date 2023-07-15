В начале контрнаступления Украина могла потерять до 20% тяжелой техники

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Американская газета New York Times сообщает , что на первом этапе контрнаступления Вооруженные силы Украины могли потерять до 20% своей тяжелой техники, в том числе танков и бронемашин, поставленных Украине странами Запада.

Как сообщает издание со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, после первого удара, приведшего к значительным потерям, украинские военные замедлили наступательные действия, чтобы оценить обстановку и поменять стратегию.

В результате число потерь снизилось примерно до 10%, но упала и интенсивность боевых действий, сказано в публикации.

Авторы публикации описывают первую волну наступления, когда предоставленные западными странами бронетранспортеры Bradlеу и танки Leopard начали быстро выходить из строя, подрываясь на минных полях и подвергаясь ударам российских вертолетов.

Это объясняется тем, что у России было много месяцев, чтобы подготовиться к контрнаступлению ВСУ и установить множество минных полей и танковых ловушек. При этом над линией фронта все чаще барражируют российские дроны и боевые вертолеты, пишет NYT.

В публикации сказано, что американские бронетранспортеры Bradlеу частично справились со своей задачей, поскольку находившиеся в них украинские военные, как правило, выживали после подрыва на минах.

О своем опыте газете рассказал один из военнослужащих ВСУ, который в июне подорвался на мине в Bradlеу около города Орехов в Запорожской области. «В ушах звенит — и все внутри летает», — говорит он.

Хотя броня защищает людей, после взрыва машины выходят из строя — и больше не могут быть использованы для наступления.

Оценивая украинские потери во время первого этапа наступления, NYT ссылается на данные проекта Oryx, который ведет реестр уничтоженной на войне техники на основе открытых данных.

В публикации сказано, что 47-я механизированная бригада ВСУ должна была получить 99 машин Bradley — такие сведения содержались в материалах Пентагона, попавших в открытый доступ в феврале.

Oryx считает, что 28 из этих машин были повреждены или покинуты, в том числе 15 — в одном из сел в Запорожской области в течение 8 и 9 июня, когда подразделения 47-й бригады, застрявшие на минном поле, были атакованы российскими вертолетами.

Украина усовершенствовала свою тактику и теперь больше направляет свои усилия на изматывание российских сил при помощи артиллерийских и ракетных ударов и предпочитает не идти в наступление под огнем и через минные поля, пишет газета.

О том, что в последнее время украинские военные пытаются вести войну на износ — и постепенно ослаблять российские оборонные укрепления и инфраструктуру, говорят и украинские военные.

Как сообщает NYT, американские чиновники знают о таких изменениях в действиях ВСУ и считают, что украинские войска снова начали двигаться, но теперь более умело избавляются от минных полей и учитывают риск потерь.

«Дело идет не так быстро, но не катастрофически отстает от графика», — сказал в минувшую среду министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В публикации сказано, что украинские войска сумели преодолеть только около 8 километров из примерно ста, отделяющих их от Азовского моря. Выход к морю — это главная цель контрнаступления ВСУ, пытающихся перерезать российскую группировку на левом берегу Днепра и перекрыть сухопутный коридор в Крым.

Впрочем, военные эксперты всегда говорили, что во время этого наступления первые 25 километров будут самыми трудными, поскольку именно там сосредоточена оборонная инфраструктура обороняющейся стороны.