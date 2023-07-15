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В столичном регионе ожидаются грозы и порывы северо-западного ветра

В столичном регионе ожидаются грозы и порывы северо-западного ветра

Обнародован прогноз погоды на 16 июля.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами дожди.

Ближе к ночи в некоторых частях полуострова ожидаются грозы, будет дуть усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 26-30° тепла.

В регионах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах ливни, град. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла.

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