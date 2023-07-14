Ромарио попал в больницу

141 Просмотров

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Ромарио был госпитализирован с кишечной инфекцией.

Ромарио попал в больницу в Рио-де-Жанейро 13 июля с жалобами на дискомфорт и боль, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что состояние 57-летнего бразильца стабильное. В 2021 году Ромарио перенёс экстренную операцию по удалению желчного пузыря.

Футболист известен по выступлениям за «Фламенго», нидерландский ПСВ, испанские «Барселону» и «Валенсию». Бразилец становился чемпионом Бразилии, трёхкратным чемпионом Нидерландов, двукратным обладателем Кубка Нидерландов, двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, чемпионом Катара, а также финалистом Лиги чемпионов.