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Болгария передала Украине технику, предназначавшуюся для насильственной ассимиляции болгарских турок

Болгария передала Украине технику, предназначавшуюся для насильственной ассимиляции болгарских турок

Крупнейший пакет военной помощи, включающий 100 единиц бронетехники из арсенала болгарской полиции, в основном бронетранспортеры, был отправлен на Украину.

Это стало первым официальным решением Софии по передаче Киеву тяжелой техникой, передает Euractiv.

Отмечается, что эта военная техника была закуплена почти 40 лет назад в рамках так называемого процесса «Возрождение», направленного на насильственную ассимиляцию болгарских турок. Тогда из-за этой меры более 300 тыс. болгарских граждан турецкого происхождения перебрались в Турцию.

Техника так никогда и не была использована, но на ее хранение и техническое обслуживание требуются большие затраты.

Депутат от блока коалиций «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» Ивайло Мирчев высказал уверенность в том, что украинцы найдут способ, как использовать предоставленную им технику.

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