Болгария передала Украине технику, предназначавшуюся для насильственной ассимиляции болгарских турок

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Крупнейший пакет военной помощи, включающий 100 единиц бронетехники из арсенала болгарской полиции, в основном бронетранспортеры, был отправлен на Украину.

Это стало первым официальным решением Софии по передаче Киеву тяжелой техникой, передает Euractiv.

Отмечается, что эта военная техника была закуплена почти 40 лет назад в рамках так называемого процесса «Возрождение», направленного на насильственную ассимиляцию болгарских турок. Тогда из-за этой меры более 300 тыс. болгарских граждан турецкого происхождения перебрались в Турцию.

Техника так никогда и не была использована, но на ее хранение и техническое обслуживание требуются большие затраты.

Депутат от блока коалиций «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» Ивайло Мирчев высказал уверенность в том, что украинцы найдут способ, как использовать предоставленную им технику.