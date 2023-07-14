Аферистичный ход аптечной сети «Зейтун»

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В любой стране мира изменения в налоговый кодекс вызывают неформальный интерес. Они широко обсуждаются не только специалистами, но и общественными силами, и большей частью это связано с тем, что есть прямая корреляция между возможностями государства и показателями уровня жизни.

Нововведения в налоговую систему потому и становятся чувствительным событием, что затрагивают законные интересы налогоплательщиков. Изменения обычно осуществляются в рамках реформ, и не удивительно, что заинтересованная аудитория воспринимает их с долей тревоги.

Даже в развитых странах среднестатистический гражданин привык думать, что новые положения вступают в силу в рамках стратегии затягивания поясов. Но бывает и так, что изменения отвечают интересам налогоплательщика.

В Азербайджане к удовольствию населения уже более трех лет в силе поправки в налоговый кодекс, предусматривающие возврат части от налога на добавочную стоимость покупателям. Механизм довольно гибкий, согласно которого граждане страны в течение 30 дней могут получать обратно часть НДС, осуществив расчеты в объектах торговли или питания.

Такого рода изменения после прохождения обкатки дорабатываются или же совершенствуются. Ныне правительство Азербайджана пересмотрело размер возвращаемого населению части НДС при наличных и безналичных операциях.

Согласно поправкам, объем возврата при безналичных расчетах в объектах торговли и услуг увеличен до 18%. А подлежащий возврату размер НДС при оплате наличными снизился с 10% до 5%.

Как показывает реалии, покупатели и продавцы по-разному подошли к инициативе правительства страны. Если в рядах первых царит удовлетворение, то вторые ломают голову над тем, как бы встроиться в цепочку с пользой для себя.

И, кажется, наиболее выгодную режимность нашли руководители аптечной сети «Зейтун», которые сделали своеобразный шаг навстречу себе. Схема, которую они применяют весьма устойчиво, с виду безобидна, но она оставляет за аптекой часть НДС. По закону она должна принадлежать покупателю.

Разницу между безналичным и наличным расчетом они банально присваивают. Делается это не хитро. Пока покупатель заказывает нужные ему препараты или же аптечные принадлежности, провизор, не дожидаясь вашего решения о виде оплаты, выбивает чек по минимальной ставке. В результате покупателю ничего не остается, как оплачивать предъявляемый ему чек.

По требованиям закона провизор обязан спрашивать, как будет оплачивать покупатель запрашиваемые лекарства и принадлежности. Играя на опережение в пользу себя, стоящий за прилавком аптекарь обрекает вас на оплату или наличными, или же по банковской или кредитной карте, но с меньшим процентом НДС от стоимости.

Если принять во внимание, что лекарственные препараты, медицинские принадлежности, изделии медтехники стоят приличных денег, возвращаемые за них проценты по НДС заметно восполняют бюджет покупателя. Зная это, аптекари, не мудрствуя лукаво, лезут в карман покупателям, отбивая у них не малые средства.

Ход придумали шефы аптечной сети «Зейтун», во многих аптеках в ответ на возмущение покупателей провизоры утверждают, что они не причем, и систему ввели в действие их руководители. Вполне возможно, что руководство сети ведать не ведает, что выкидывают на местах нанятые ими провизоры или аптечные продавцы. Бывает же такое, когда низовой персонал, нарушая закон, ссылается на свою невиновность, перекладывая ответственность на волюнтаризм на начальство.

Даже если все именно таким образом и обстоит, то руководство аптечной сети обязано провести ревизию, расследование в рядах персонала, провести с ним разъяснительную работу.

Не следует забывать, что изначально инициатива по возвращению части НДС покупателям была направлена на стимулирование безналичных расчетов в помощь потребителю. По ним сумма возвращаемых средств, как отмечено выше, превышает ставку с наличных расчетов.

С начала работы специального портала, где прошли и проходят регистрацию желающие воспользоваться услугой возврата части НДС, общая сумма возвращенных средств покупателям превышает 320 млн. манат. Интересно бы знать, какую ее часть оприходовали изобретательные аптекари сети «Зейтун».

Не мешает напомнить всем и тем, кто стоит за прилавками, что потребитель волен потребовать у продавцов чек контрольно-кассового аппарата, но прежде он сам и должен решить как будет расплачиваться, наличными или же по безналичному расчету. Это его законное право.

Саттар Абубекиров