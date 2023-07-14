Кремль срывает переговоры: Москва задействовала план по масштабной дестабилизации

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Ханкендинские сепаратисты во главе с Араиком Арутюняном забетонировали себе репутацию послушного инструмента Кремля. Последние события в зоне временного размещения российского миротворческого контингента подтвердили это ещё раз. Накануне вечером стало известно об аресте Виталия Баласаняна – влиятельного местного «полевого командира». Его задержали жёстко, вместе с сыном. Адвокаты Баласаняна уже живописуют синяки и гематомы на его теле. Мотивы ареста могут быть самые разные. Но нет сомнений, что на первом месте здесь – борьба за власть, которая с учётом местных специфики более всего напоминает драку пауков в банке.

Тем более примечательно, что Виталия Баласаняна задержали как раз накануне объявленного в Ханкенди «митинга».

Формально это шоу с громкими воплями «завтра мы на этой площади будем собирать трубы умерших от голода» адресовано как бы мировой общественности —с расчётом на то, что за пределами Азербайджана будут не в курсе, что, во-первых, в Ханкенди регулярно устраиваются пирушки в ресторанах и пикнички, что мало соответствуют воплям о жуткой «блокаде», «голоде» и так далее, а во-вторых, и в-главных, Азербайджан многократно предлагал переключить логистику на Агдам и Барду. И если логистика через Азербайджан «самоопределившихся карабахцев» не устраивает, то это их выбор, их ответственность, и последствия расхлебывать тоже им.

Но нет сомнений, что и митинг, и арест Виталия Баласаняна – составные части российского плана по масштабной дестабилизации ситуации в регионе. Нет сомнений, что частью этого же сценария являются и участившиеся случае «нарушения режима прекращения огня» и на условное граница Азербайджана и Армении, и на линии разграничения зоны временного размещения РМК. Анонсированные переговоры в Брюсселе, дипломатическая активность США – все это не на шутку нервирует Москву. Которая теперь действует в своем привычном стиле: максимально «раскачать» ситуацию, чтобы потом изрекать что-то вроде «без России на Кавказе не будет ничего – ни войны, ни мира», как однажды выразился один российский высокопоставленный дипломат. И тем более не случайно, что имеющий как бы репутацию западника «госминистр» в «правительстве» сепаратистов Гурген Нерсисян уже слезно умоляет Москву: «Просим и требуем обеспечить безопасность нашего народа, реализацию взятых сторонами Трехсторонним заявлением обязательств, разблокировать коридор, связывающий «Арцах» с Арменией».

Воздержимся от советов господину Нерсисяну внимательно перечитать текст Трёхстороннего заявления, где Азербайджан обязался обеспечить безопасность движения по Лачинский дороге, но не брал на себя обязательств отказаться от своего суверенного право охранять и контролировать свои границы. Попробуем задать другой вопрос: уверены ли сепаратисты, что вот сейчас, на фоне украинской войны, Россия ввяжется противостояние ещё и с Азербайджаном, откроет здесь «второй фронт» и подпалит себе подбрюшье? И не потому ли участники митинга бодро промаршировали к офису Международного Красного Креста, оттуда – к штабу миротворцев, но устраивать демонстративный «прорыв» через ППП «Лачин» даже не попытались? И ещё, помнят ли Ханкенди, чем заканчиваются попытки играть на обострение где-то с 2016 года?

А.Шакур