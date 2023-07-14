В Гяндже военнослужащий покончил с собой

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На основании информации, поступившей в Гянджинскую военную прокуратуру о гибели военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны Гусейнова Нуреддина Сахиб оглу, сотрудники военной прокуратуры и отдела криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана произвели осмотр места происшествия и тела.

Как сообщили в Военной прокуратуре, в качестве вещественных доказательств были взяты представляющие значение для дела предметы, проведены другие действия.

По факту в Гянджинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 Уголовного кодекса Азербайджана (самоубийство).

В настоящее время расследование продолжается.