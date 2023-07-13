Эрдоган зажигает. Кого спалил, и кто спалился сам?

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Трудно представить, что Эрдоган просчитался с согласием на вступление Швеции в НАТО в обмен на членство Турции в Евросоюзе – ведь шведов в альянс рано или поздно примут, а вот Турцию в ЕС – нет. Но поскольку турецкий лидер не отличается наивностью, за его неожиданными многоходовками должны скрываться далеко идущие планы, расшифровать которые полностью невозможно.

Президент Турции ошарашил всех, включая генсека НАТО, своим неожиданным заявлением, в котором он согласился на вступление Швеции в Североатлантический альянс в обмен на открытие пути для Анкары в Евросоюз. «Сначала давайте проложим путь Турции в Евросоюз, а затем проложим путь Швеции (в НАТО), так же, как до этого мы открыли его Финляндии», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Вильнюс на саммит альянса. По его словам, «Турция ждет у порога Евросоюза уже больше 50 лет, а почти все страны НАТО входят в ЕС».

Заметим, что Эрдоган впервые напрямую увязал вступление Турции в Евросоюз с заявкой Швеции в НАТО, и, кстати, произошло это на следующий день после его разговора с президентом США Джо Байденом. Эрдоган заявил, что парламент Турции не одобрит заявку Швеции на членство в НАТО ранее октября.

А ЕС страшно всполошился, и Европейская комиссия быстро развеяла мнение, что вступление в Евросоюз и членство в НАТО каким-то образом переплетены, настаивая, что эти два процесса были «отдельными» и происходили «параллельно». «Евросоюз имеет очень структурированный процесс расширения с четким набором шагов, которые должны сделать все страны-кандидаты», — пояснила журналистам замглавы Комиссии Дана Спинант. Канцлер Германии Олаф Шольц тоже дал понять, что этот политический «винегрет» неуместен.

Разумеется, ничего иного от ЕС Эрдоган не ждал, тем не менее заявление, шокирующее европейцев, он сделал. Отчего шокирующее? А оттого, что европейцы воспринимают Турцию как большую и дремучую мусульманскую страну, интересы которой с европейскими не совпадают сугубо цивилизационно. Плюс к этому Европа нервно реагирует на разногласия Турции с Кипром, на отрицание Анкарой «геноцида армян», на курдскую проблематику, нарушение прав человека и т.д. Но при этом «практически европейское НАТО» в Турции крайне нуждается, а посему «закрывает глаза» на цивилизационные расхождения с ней.

Словом, сегодня в ЕС нет страны, желающей видеть Турцию в своих рядах. Касается это и вроде лояльной к Анкаре Венгрии – она тоже выступает против. И Эрдоган это прекрасно понимает, так что предложенный им change – Евросоюз в обмен на Швецию в НАТО – представляет собой геополитический торг ради торга: турецкий лидер, думается, вовсе не стремится тиснуть свою страну в Евросоюз, разделять полномочия с Брюсселем, выслушивать его нотации по поводу «диктаторства» и «европейских ценностей», подчиняться различным ограничениям и терять значительную долю суверенитета.

И что бы ни наобещали Эрдогану американцы и шведы в контексте «расчистки» пути для вступления в ЕС, Вашингтон ляжет костьми, чтобы этого не допустить. Потому как членство Турции довольно быстро приведет, во-первых, к снижению авторитета США в «европейской семье», поскольку Эрдоган на все имеет собственное мнение и умеет его отстаивать, если ему это выгодно. Во-вторых, членство Турции в Евросоюзе расколет эту организацию – часть государств сгруппируется вокруг Анкары и будет увереннее противостоять диктату Вашингтона: хотя бы в вопросах санкций, вводимых то против одной страны, то против другой с ущербом для Европы. Словом, если ЕС ослабнет изнутри (такие «звоночки» уже слышны), а альянс перенапряжется в противостоянии с Россией и Китаем, то будущее организации видится весьма туманным.

Но вернемся к согласию Эрдогана впустить Швецию в НАТО, которая вряд ли в него рвалась, но вынуждена была уступить натиску Вашингтона, мечтавшего, чтобы Балтийское море окончательно стало внутренним морем альянса: теперь мечта становится реальностью. Что получит Турция взамен на допуск Швеции в блок, почему Эрдогана критикуют на его же родине за «сдачу позиций», и как всю эту фантастическую историю воспримет Россия, считающаяся партнером Турции, которая вертит Москвой так, как ей угодно.

Действительно, кто бы мог подумать, что после серии сожжения Корана в Швеции Турция дала бы ей разрешение вступить в НАТО? Ведь Эрдоган не раз озвучил свое категорическое «нет», объясняя его еще и тем, что Швеция укрывает курдских террористов. И вдруг в одночасье моральные и религиозные чувства забыты, а от Швеции Эрдоган получает заверения в давлении на курдских сепаратистов. И в пандан к этому – согласие США разблокировать продажу Анкаре истребителей F-16 на 20 млрд долларов (сам генсек НАТО Йенс Столтенберг вдруг «размяк» и заявил, что альянс выступал за отмену ограничений на военные поставки среди союзников). А также обещание от ЕС упростить таможенный и визовый порядок для турецких компаний и граждан. Вопрос, кстати, в том – насколько упростить.

Пошатнулся ли имидж Эрдогана как лидера мусульманского мира? Ведь для него речь, в первую очередь, идет об оскорбляющем ислам сожжении Корана. Да, но только не для политиков, если они сорвут свой куш в той или иной ситуации, связанной, в данном случае, с Турцией. Ее аналитики выражают разные и не всегда лицеприятные для Эрдогана суждения. «Версия» цитирует турецкую газету Aydinlik, утверждающую, что всему виной уговоры Запада, на которые поддался президент, в результате чего пошел на попятную. «Правительство поддалось диктату Запада», – сказано в статье, авторы которой также напомнили, что до согласия Эрдогана на членство Швеции в НАТО он неожиданно поддержал включение Украины в альянс.

А зампредседателя партии «Родина» Утку Рейхан охарактеризовал согласие Эрдогана на вступление Швеции в НАТО как «позорное решение». «Они (власти) поддались на шантаж Запада», – написал он. Но проправительственные турецкие СМИ заявили, что Анкаре удалось в данной ситуации стать победителем, поскольку Турция не только получила гарантии по борьбе с терроризмом, но и сумела заручиться поддержкой в вопросе вступления в ЕС. Заметим, что это весьма далекое от реальности объяснение.

Ну и, разумеется, взвились турецкие политические оппоненты Эрдогана. Глава оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии и экс-кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу, который сам перед президентскими выборами обещал избирателям европейский безвиз и снятие вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, ныне «оскорблен в лучших чувствах». Выступая в парламенте он напомнил, что «они (шведы) сожгли нашу Священную книгу, и власти не проявили достаточной реакции. Что потом произошло? Байден позвонил Эрдогану, тот развернулся на 180 градусов».

Лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели тоже недоволен и считает претензии Турции к Стокгольму «обоснованными и законными»: «Швеция упорно отказывается дистанцироваться от терроризма, более того, шведское правительство разрешает вандальные акции в отношении Корана. … Суть и цель политики открытых дверей НАТО не может быть важнее, чем наша национальная безопасность и суверенные права». И как теперь Турция будет находиться в общей с такой страной, то есть Швецией, архитектуре безопасности, в то время как она принимает террористов, угрожающих безопасности Анкары, и вообще является «пещерой РПК в Европе». «Как мы это переварим, как закроем на это глаза?», – задался вопросом политик.

Тут, разумеется, надо вспомнить и о России, выступающей против расширения НАТО и имеющей с Турцией хоть и «хромающие», но, как считается, партнерские отношения. Для России вся эта ситуация – финты с НАТО, Евросоюзом, «азовцами» крайне неприятна, но разрывать свои отношения с Турцией она не станет: скорее всего, ей лучше, чем кому-либо другому известно, каковы истинные параметры сделки Эрдогана с Западом: Москва на них сама горазда, что, в некотором роде, и сближает ее с Анкарой. Но, все же, не отреагировать вовсе на ходы Эрдогана Кремль не мог, и заявления сделал.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва с пониманием отнеслась к решению Эрдогана, согласившегося на вступление Швеции в НАТО. Турция, пояснил он, – член НАТО, имеет свои обязательства перед блоком и «привержена» им. «В этом плане мы никогда не носили розовые очки, мы все прекрасно понимаем», – сказал он журналистам.

Вместе с тем Песков отметил, что ответ России на вступление Швеции в НАТО будет аналогичным в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии – имеются в виду вопросы безопасности. Представитель Кремля также подчеркнул, что «… если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцы. Здесь наши турецкие партнеры тоже, наверное, не должны носить розовые очки». Комментируя тему сотрудничество РФ и Турции, пресс-секретарь Путина подтвердил, что разногласия между странами есть, равно как и «та часть отношений, которая соответствует интересам двух стран». Поэтому «… мы намерены развивать наш диалог, наши отношения с Турецкой Республикой там, где это выгодно нам, и там, где это выгодно им».

Эрдоган же прекрасно знает, что выгодно Турции. Принято считать, что он проявил снисходительность в обмен на продажу Анкаре F-16 и уступки со стороны Европы. Последние будут, вне всякого сомнения, весьма символическими, но, все же, работающими на имидж Эрдогана. А вот американцам пришлось пойти на «жертву» – пообещать продать туркам F-16, если они, конечно, их, то есть Анкару, не надуют. Но это вряд ли случится, поскольку допортить отношения со второй страной в НАТО на фоне больших неуспехов и оголтелой геополитической конкуренции с Россией и Китаем было бы сущим идиотизмом. Так что можно сказать, что Эрдоган вынудил Запад принять его требования, полный перечень которых вряд ли будет известен в ближайшее время. Только игрой с ЕС и поставками F-16 он не может быть ограничен по определению: уступки Эрдогана стоят дорого.

Но и Вашингтон сорвал свой интерес: поставками вооружения (когда они начнутся?) привязал Турцию к НАТО и к Западу в целом (Анкара сигнализировала, что может «плюнуть» на блок и ей есть куда «уйти»). Кроме того, привязав еще больше к себе Турцию, то есть натовскую страну, Запад оставляет для себя канал выхода на Россию и все постсоветское пространство через присутствие на нем турецкого влияния. Что ж, коль скоро аппетит Запада нехилый, придется ему (как он считает – временно) закрыть глаза на «авторитарность» Эрдогана во внутренней политике и его непокладистость во внешней. Впрочем, история с «азовцами» говорит о том (по мнению американцев), что президент Турции пошел, на внешнем треке, по правильному пути, то есть насолил России. Но не все так просто: Эрдоган одинаково яростно будет торговаться как с США и Западом в целом, так и с Россией, чтобы получить максимальный профит от всех этих игроков.

А пока все судят да рядят, что за финт отколол Эрдоган на самом деле и что за ним стоит или может возникнуть в ближайшее время, турецкая газета Yeni Şafak пишет, что парламент Турции может не ратифицировать заявку членства Швеции в НАТО, если CША и ЕС не выполнят условия Анкары, а для этого у Брюсселя есть два с половиной месяца.

«После напряженных переговоров на саммите НАТО, – сообщает издание, – Турция решила передать протоколы о вступлении Швеции в НАТО на рассмотрение парламента. Парламент, который закроется 15 июля, приостановит свою работу до 1 октября. Это означает, что у Швеции есть 2,5 месяца на выполнение домашнего задания по борьбе с РПК и FETÖ, а у Европейского Союза и США – 2,5 месяца на выполнение своих обещаний перед Турцией. Если домашнее задание и обещания не будут выполнены, то ожидается, что парламент не одобрит резолюцию. Символическое значение решения парламента о вето будет еще более весомым».

Что ж, если турецкая газета права, то это будет вполне во вкусе Эрдогана. Но и во вкусе США и Евросоюза тоже. Вот тут-то коса и найдет на камень.

Ирина Джорбенадзе