Пашазаде настаивает на учреждении представительства УМК в Ватикане

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«Надеюсь, что то, что вы, приняв приглашение, совершили визит в Азербайджан, страну мультикультурных ценностей, еще больше укрепит азербайджано-ватиканские отношения, развитые на высоком уровне».

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде в ходе встречи в Баку с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Аллахшукюр Пашазаде отметил, что отношения между Святым Престолом и Азербайджаном, а также между Римско-католической церковью и УМК находятся на высоком уровне. Развиваются отношения УМК с Ватиканом.

Председатель УМК напомнил, что Папа Франциск недавно выразил гнев по поводу сожжения Корана в Швеции и оценил это как омерзительное событие.

«Хотелось бы, чтобы в Ватикане было учреждено представительство Управления мусульман Кавказа (УМК)», – приводит АПА слова Пашазаде.

«Это важно для дальнейшего укрепления наших традиционных отношений с организационной точки зрения», – добавил Аллахшукюр Пашазаде.

«Сейчас мы занимаемся подготовкой к III Саммиту Мировых религиозных лидеров. Я уверен, что Ватикан, который является важным религиозным центром мира, и на этом форуме будет представлен на самом высоком уровне», – отметил Аллахшукюр Пашазаде.

«Я уверен, что Ватикан, который является важным религиозным центром мира, и на этом форуме будет представлен на самом высоком уровне.

Преподобный кардинал! Как духовный и политический деятель, вы имеете большое влияние в Святом Престоле, и мы желаем вам больших успехов в ваших дальнейшей деятельности. Просим Ваше Высокопреосвященство передать искренние приветствия и благословения присутствующих здесь верующих, религиозных деятелей, представителей духовенства, глав конфессий в Азербайджане Его Святейшеству Папе Франциску. Пусть Всевышний подарит нам новые встречи с Понтификом!», – подчеркнул председатель УМК.

«Армянские реваншисты с трибун различных международных организаций проводят клеветнические кампании в отношении Азербайджана, злоупотребляют религиозной платформой – Всемирным советом церквей – в своих коварных политических целях», – добавил Пашазаде, слова которого приводит «Репорт».

А.Пашазаде отметил, что этническое и религиозное разнообразие является национальным достоянием мультикультурного Азербайджана: «Наше государство без какой-либо дискриминации восстанавливает подвергшееся вандализму религиозно-духовное наследие на освобожденных от оккупации территориях. Но, к сожалению, необоснованные, несправедливые и предвзятые обвинения, выдвинутые армянами против Азербайджана, где веками все религиозные общины жили в мире и спокойствии, не утихают”.