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В Нахчыване застрелился солдат Госпогранслужбы

В Нахчыване застрелился солдат Госпогранслужбы

В Военную прокуратуру Нахчывана поступила информация о самоубийстве из огнестрельного оружия солдата N –ской воинской части Государственной пограничной службы Бакиева Канана Сеймура оглу.

Как сообщил старший помощник военного прокурора, начальник пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев, на основании полученной информации сотрудники Нахчыванской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, провели другие действия.

По факту в Нахчыванской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (самоубийство), допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены неотложные необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.

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