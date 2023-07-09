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При пожаре в Сабунчинском районе погиб один человек

При пожаре в Сабунчинском районе погиб один человек

В Сабунчинском районе города Баку на площади 48 м² сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажного, 3-комнатного жилого дома общей площадью 60 м².

Информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что во время осмотра места пожара было обнаружено пожарными и передано по назначению тело одного человека.

«Остальная часть дома была защищена от возгорания. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. Соответствующие органы проводят расследование инцидента», – говорится в сообщении.

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