Подоляк об истерике Кремля: Теперь Россию всегда будут ставить на «известное ей место»

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Возвращение в Украину «азовцев» еще раз продемонстрировало, что на данный момент Российская Федерация уже не имеет никакой субъектности на международной арене.

Так советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал реакцию Москвы на возвращение в Украину защитников «Азовстали», добавив, что теперь Россию всегда будут ставить на «известное ей место».

«Россия не имеет никакой субъектности на международной арене. После 24.06.2023 для путинской элиты начался «прекрасный новый мир», – отметил Подоляк.