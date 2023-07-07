Иран под натиском песчаных бурь: более тысячи человек пострадали

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В ходе песчаных бурь в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана пострадали более тысячи человек.

Об этом сообщил генеральный директор кризисного управления провинции Маджид Мохеби агентству IRNA.

Сильные ветры охватили регион Систан, включая пять областей на севере провинции: Заболь, Захак, Хамун, Хирманд и Нимруз.

По словам Мохеби, 162 человека были госпитализированы, остальные прошли амбулаторное лечение.

На месте событий работают сотрудники Красного Полумесяца, которые раздали жителям Систана и Белуджистана около 3,8 тыс. масок.