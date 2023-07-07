Столтенберг анонсировал развертывание 300-тысячной армии НАТО в Европе |
Гаджизаде: Ложь Армении – не что иное, как отчаянная попытка |
Новый пакет военной помощи США для Украины на $800 млн: что известно |
Украина может получить F-16 до завершения войны с Россией |
Начался визит Зеленского в Турцию (фото, видео) |
Байрам Бегай предрек сближение Албании с Азербайджаном |
Зеленский озвучил свои ожидания от саммита НАТО |
Алиев назвал страну, заблокировавшую антиазербайджанский пункт в документе саммита Франкофонии |
ВСУ впервые ударили по России снарядами Excalibur |
Главное Мир

Иран под натиском песчаных бурь: более тысячи человек пострадали

Иран под натиском песчаных бурь: более тысячи человек пострадали

В ходе песчаных бурь в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана пострадали более тысячи человек.

Об этом сообщил генеральный директор кризисного управления провинции Маджид Мохеби агентству IRNA.

Сильные ветры охватили регион Систан, включая пять областей на севере провинции: Заболь, Захак, Хамун, Хирманд и Нимруз.

По словам Мохеби, 162 человека были госпитализированы, остальные прошли амбулаторное лечение.

На месте событий работают сотрудники Красного Полумесяца, которые раздали жителям Систана и Белуджистана около 3,8 тыс. масок.

Теги:
Из этой рубрики
Маск обвинил Meta в нечестной игре
Мир

Маск обвинил Meta в нечестной игре

2023/07/08, 01:00
Нашествие насекомых на здание британского министерства
Мир

Нашествие насекомых на здание британского министерства

2023/07/08, 00:54
Пригожин может иметь двойников
Мир

Пригожин может иметь двойников

2023/07/08, 00:17
США без устали отрицают военное противостояние с Россией
Мир

США без устали отрицают военное противостояние с Россией

2023/07/07, 23:27
Иран под натиском песчаных бурь: более тысячи человек пострадали
Мир

Иран под натиском песчаных бурь: более тысячи человек пострадали

2023/07/07, 23:22
Вашингтон исключил прием Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе
Мир

Вашингтон исключил прием Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе

2023/07/07, 22:36
Уголовное преследование за наркотики в Шотландии могут отменить
Мир

Уголовное преследование за наркотики в Шотландии могут отменить

2023/07/07, 21:35
Медведев рассчитывает на улучшение ПВО России
Мир

Медведев рассчитывает на улучшение ПВО России

2023/07/07, 21:02
Фидан указал на важность вопроса крымских татар для Турции
Мир

Фидан указал на важность вопроса крымских татар для Турции

2023/07/07, 20:33