Россиянина наградили на родине за участие в боях против Азербайджана

448 Просмотров

Награда нашла «героя»: россиянин получил «высокую награду» за участие во Второй Карабахской войне на стороне армянских боевиков, пишут росСМИ.

Житель Соликамска (Пермский край РФ) Андрей Ковалёв, по информации местных СМИ, награждён медалью Жукова «за участие во Второй Карабахской войне». Информация практически официальная — об этом сообщается на странице Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Что «герой» там делал, не уточняется. Но СМИ РФ уже конкретизировали: Ковалёв воевал на стороне армянских боевиков.

Реальные масштабы участия России на стороне Армении в 44-дневной войне становятся известны только теперь. Еще накануне и во время боевых действий было известно о самолетах с оружием, которые летали из России в Армению — их груз российское армейское начальство пыталось выдать то за «стройматериалы», то за «гуманитарную помощь». Уже после войны стало известно, что армянские «обер-зинворы» добрались до ОТРК «Искандер» — штатного оружия российской военной базы, и запустили ракету по Шуше. Причем речь шла о такой модели ракетного комплекса, которая в принципе не могла идти на экспорт ввиду российских же обязательств по контролю над ракетными технологиями.

И вот теперь скромная новость от городских властей Соликамска дает информацию к размышлению уже об участии, точнее, соучастии российских военнослужащих в боевых действиях на стороне Армении. А если их еще и награждают медалью Жукова, то это значит, что речь идет о ДЕЙСТВУЮЩИХ военнослужащих, а не «добровольцах», которые вдруг вознамерились провести свой отпуск в воюющем Карабахе. Не подходит и версия, что Ковалёв был в числе миротворцев — в таком случае городские власти Соликамска сообщили бы о миротворческой операции, а не о Второй Карабахской войне. То есть имело место то, что на американском военном жаргоне называется «сапоги на земле» — прямое участие российских военнослужащих в боевых действиях против Азербайджана. А это уже предполагает совершенно иную меру политической ответственности Кремля. Боевые действия, напомним, шли за пределами Армении, с которой у России военный договор, и зоны ответственности ОДКБ. Наконец, боевые действия в сентябре 2020 года начала именно Армения, чей министр обороны обещал «новую войну за новые территории».

А теперь вопрос: в какой степени соучастником нового витка агрессии Армении против Азербайджана был Кремль? Что делали российские военнослужащие — просто «разбавляли» боевые порядки армянской армии? Наводили ракеты на жилые кварталы Гянджи, Тертера, Барды, плотину Мингячевирской ГЭС за два с половиной года до трагедии на Каховской? «Подсказывали», как нацелить ракеты С-300 на самолёты в аэропорту «Гейдар Алиев»?

И понимают ли в Москве, как ответы на эти вопросы повлияют уже на отношения Баку и Москвы?

Отдел новостей Minval.az