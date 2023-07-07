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У Шойгу проговорились, что российские командиры грабят солдат

У Шойгу проговорились, что российские командиры грабят солдат

Минобороны России признало, что командиры грабят солдат. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту «О статусе военнослужащего», инициированному военным ведомством после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, обратило внимание российское издание «Можем объяснить».

Подчиненные министра обороны Сергей Шойгу признают, что в армии происходят систематические денежные поборы, несоблюдение прав военнослужащих, привлечение их к работе в неурочное время и прочие злоупотребления.

Из записки следует, что (несмотря на резкий рост расходов на армию), денег все равно не хватает, командиры отдают приказы «без определения мер по материально-техническому обеспечению» — поэтому, например, ремонт и замена техники и оружия проводятся за счет солдат. Как следствие — «снижение морально-политического и психологического состояния личного состава» и досрочное увольнение со службы.

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