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Крупные союзники Украины «кинули ее»

Крупные союзники Украины «кинули ее»

На данный момент Украина получила лишь немногим более половины от тех объемов вооружений, которые были обещаны ей ранее такими союзниками, как США, Великобритания и Германия, а новые обязательства по поставкам со стороны крупных игроков снизились по сравнению с прошлым отчетным периодом, говорится в докладе Кильского института мировой экономики.

По данным немецких аналитиков из группы Ukraine Support Tracker, всплеск новых обещаний относительно оружия со стороны разных западных стран наблюдался перед годовщиной войны, а с 25 февраля до 31 мая активность союзников заметно снизилась.

«Военная помощь приобретает все большее значение по мере того, как затягивается война, и на фоне наступательных планов Украины. Но разрыв между обещанной и предоставленной помощью велик», – говорится в отчете.

Вместе с тем аналитики отмечают, что более мелкие страны, как Чехия, Словения, Польша и Словакия выполнили свои обещания на 80%.

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