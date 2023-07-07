Крупные союзники Украины «кинули ее»

560 Просмотров

На данный момент Украина получила лишь немногим более половины от тех объемов вооружений, которые были обещаны ей ранее такими союзниками, как США, Великобритания и Германия, а новые обязательства по поставкам со стороны крупных игроков снизились по сравнению с прошлым отчетным периодом, говорится в докладе Кильского института мировой экономики.

По данным немецких аналитиков из группы Ukraine Support Tracker, всплеск новых обещаний относительно оружия со стороны разных западных стран наблюдался перед годовщиной войны, а с 25 февраля до 31 мая активность союзников заметно снизилась.

«Военная помощь приобретает все большее значение по мере того, как затягивается война, и на фоне наступательных планов Украины. Но разрыв между обещанной и предоставленной помощью велик», – говорится в отчете.

Вместе с тем аналитики отмечают, что более мелкие страны, как Чехия, Словения, Польша и Словакия выполнили свои обещания на 80%.