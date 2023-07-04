Имран Хан освобожден судом от уголовной ответственности

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Высший суд Исламабада во вторник освободил бывшего премьер-министра, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана от уголовной ответственности по обвинению в присвоении и продаже подарков от иностранных лидеров во время пребывания у власти в 2018-2022 годах.

Как сообщает газета The Express Tribune, инстанция удовлетворила апелляцию Хана и объявила судебное преследование политика по этому уголовному делу «неприемлемым», что означает освобождение подсудимого от ответственности по нему. Верховный суд Исламабада также поручил прекратить рассмотрение обвинений в адрес Хана по делу о присвоении подарков в суде низшей инстанции.

Окончательное снятие обвинений будет зависеть от решения Верховного суда Пакистана.