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«Арцахский министр» придумал новый школьный предмет, но «арцахятам» не придется печалиться

«Арцахский министр» придумал новый школьный предмет, но «арцахятам» не придется печалиться

Есть такое сельскохозяйственное орудие, которое стало притчей во языцех. Это грабли, на которые нормальный человек, однажды наступив получает по лбу (против физики не попрешь), должен обходить стороной то, что как, минимум, для него обойдется шишкой на лбу.

Шишку можно залечить холодной примочкой, но как быть с теми, кто не считаются с реальностью? В данном случае, речь идет об армянах, которые пытаются создать иллюзорную реальность, в котором «арцах – пуп земли». И все»! Забросив все дела, они опять получают по лбу.

Был такой гениальный писатель Николай Васильевич Гоголь (надеемся, к армянам он точно не имеет отношения, а тем более к «арцаху»), который в своем произведении устами городничего выдал историческую фразу: «Я вас собрал здесь, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор».

Вот и в несуществующем «арцахе» есть свой армянский «городничий» Норайр Мкртчян, именующий себя «министр образования, науки, культуры и спорта». И вот этот фейковый министр сообщил «арцахцам» известие. Правда, оно не пренеприятнейшее, а преглупейшее.

Он заявил, что «с нового учебного года в общеобразовательных школах «арцаха» будет преподаваться предмет «История арцаха». «Планируется, что на первом этапе она будет преподаваться только в 8-9 классах, но в дальнейшем она будет включена в учебную программу и других классов», – сказал он, добавив, что «история «арцаха» – неотъемлемая часть истории армянского народа, но цель идеи состоит в том, чтобы учащиеся «арцаха» лучше понимали исторические события, происходившие на их территории».

Как видим, «арцахы» не сдаются, и продолжают получать по лбу граблями. Они верят в светлое будущее, хотя их настоящее покрыто темным флером непроходимой армянской тупости. Слова «министра», конечно же, елей для армянских ушей, только вот никакого «арцаха» в природе и школьных учебниках не существовало и не существует.

Гениально и непостижимо. В то время как дни сепаратистского огрызка практически сочтены, а главарь сепаратистов Араик Арутюнян с ближайшей сворой пакует чемоданы, Мкртчян продолжает витать в облаках и придумывать очередные сказки. Однако мечтать, порой, вредно. «Арцахскому министру» лучше оглядеться вокруг, узреть реальность, и почти физически ощутить над своей дубовой головой нависший, словно «дамоклов меч», реальный азербайджанский «Железный кулак».

Но беспокоит другое. Нынешнее армянское поколение думает, что «существует великая Армения», «арцах», «блокада», «геноцид». А такие крамольные мысли чреваты. Если «великая Армения» и «арцах» лежат в плоскости фантастики, то «блокада» может материализоваться. И чтобы избежать этого, «независимые арцахцы» должны поумнеть и брать пример хотя бы, вроде прозревшего Никола Пашиняна, повторившего слова президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Карабах-это Азербайджан».

Впрочем, «арцахятам» не придется печалиться: историю им будут преподавать в 8-9 классах. Но это будет совсем другая история. История Азербайджана…

Фарид Теймурханлы

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