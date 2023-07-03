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Пионтковский: Путин может положиться только на одного человека

Пионтковский: Путин может положиться только на одного человека

Мятеж главаря признанной международной преступной организацией ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина показал, что президент РФ Владимир Путин может полагаться только на главу Росгвардии Виктора Золотова.

Такое мнение в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман выразил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

«Герой дня сегодня Золотов. Во-первых, Путин принял решение передать ему бронетехнику, я не знаю, может быть, [еще] ядерное оружие. Единственный, на кого он может надеяться против собственной армии», – сказал он.

Политолог обратил внимание, что после завершения мятежа «Золотов порадовал массой замечательных заявлений», что, в частности, «пролилось бы много крови, но Москву мы бы все равно отстояли».

«Слушайте, это говорят люди, которые еще несколько месяцев назад действительно стояли на пороге Киева и говорили, что «возьмут его за три дня». Теперь они бьют себя в грудь пяткой: «Москву бы мы отстояли», – подчеркнул Пионтковский.

Бацман отметила, что бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков говорил ей, что Золотов – «с диагнозом психическим» и «чуть ли не олигофрен».

«Ну это было видно, это всем известно, – прокомментировал Пионтковский. – Сегодня Золотов – герой дня, красовался и потрясал всех своими заявлениями. Это показательно, что Путин может положиться теперь только на одного человека. То есть те, кто не олигофрены, уже не спешат особенно вокруг него объединиться».

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