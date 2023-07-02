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В ряде городов Франции ввели комендантский час

В ряде городов Франции ввели комендантский час

Власти 10 коммун на севере Франции ввели комендантский час для борьбы с беспорядками, охватившими страну после гибели 17-летнего водителя, который отказался подчиниться требованиям полиции.

Речь идет, в частности, о таких городах, как Лилль, Денан, Круа и Рубе, сообщает BFM.

Так, время начала комендантского часа колеблется от «от 20:00 до 22:00 и в зависимости от коммуны может распространяться как на всех жителей, так и только на несовершеннолетних».

Также комендантский час вводился в некоторых пригородах Парижа и других регионов, в частности в коммуне Дарнеталь (Нормадия).

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