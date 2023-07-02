2 человека стали жертвами ДТП в Бейлагане

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В Бейлагане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на горячую линию министерства «112» поступила информация о необходимости оказания спасательной помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в Бейлаганском районе (11-й километр автодороги Бейлаган-Дашбур). На место происшествия были привлечены спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС.

«При оценке оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль марки Daewoo врезался в придорожную автобусную остановку, в машине оказались зажатыми два человека.

В результате проведенных мероприятий тела двух человек были извлечены из транспортного средства и переданы по назначению», – говорится в сообщении.