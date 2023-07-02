В Баку прибудет замглавы МИД Ирана |
Скончался Милан Милутинович |
Фарид Агамогланов стал победителем Евроигр |
Азербайджан нарастил поставки газа в Болгарию |
Земмур заявил о кануне гражданской войны во Франции |
Эксперт: Армянский содержант Макрон забил болт на свои обязанности и суется на Южный Кавказ |
СМИ сообщают об исчезновении Кадырова, его сын молит Всевышнего о помощи |
Свидетель резонансного убийства юноши во Франции раскрыл детали трагедии |
Киев впервые за 12 дней атаковали иранские дроны Shahed, все они сбиты (видео) |
Главное Общество

2 человека стали жертвами ДТП в Бейлагане

2 человека стали жертвами ДТП в Бейлагане

В Бейлагане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на горячую линию министерства «112» поступила информация о необходимости оказания спасательной помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в Бейлаганском районе (11-й километр автодороги Бейлаган-Дашбур). На место происшествия были привлечены спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС.

«При оценке оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль марки Daewoo врезался в придорожную автобусную остановку, в машине оказались зажатыми два человека.

В результате проведенных мероприятий тела двух человек были извлечены из транспортного средства и переданы по назначению», – говорится в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
2 человека стали жертвами ДТП в Бейлагане
Общество

2 человека стали жертвами ДТП в Бейлагане

2023/07/02, 21:25
МВД благодарит граждан, которые не явились на провокационную акцию
Общество

МВД благодарит граждан, которые не явились на провокационную акцию

2023/07/02, 17:03
В столичном регионе воздух прогреется до +33
Общество

В столичном регионе воздух прогреется до +33

2023/07/02, 14:29
В ДТП в Сумгайыте тяжело пострадали 6 человек (фото)
Общество

В ДТП в Сумгайыте тяжело пострадали 6 человек (фото)

2023/07/02, 12:47
В Азербайджане раскрыли 87% преступлений, нейтрализовано около 24 тыс. банд
Общество

В Азербайджане раскрыли 87% преступлений, нейтрализовано около 24 тыс. банд

2023/07/02, 12:14
В МВД прошло мероприятие по случаю Дня полиции (фото, видео)
Общество

В МВД прошло мероприятие по случаю Дня полиции (фото, видео)

2023/07/02, 11:44
Министр здравоохранения поздравил выпускников АМУ (фото)
Общество

Министр здравоохранения поздравил выпускников АМУ (фото)

2023/07/02, 10:39
В ходе паводка в Габале спасатели эвакуировали отдыхающих (видео)
Общество

В ходе паводка в Габале спасатели эвакуировали отдыхающих (видео)

2023/07/02, 10:19
В Азербайджане отмечается День полиции (видео)
Общество

В Азербайджане отмечается День полиции (видео)

2023/07/02, 09:00