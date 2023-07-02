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Киев впервые за 12 дней атаковали иранские дроны Shahed, все они сбиты

Киев впервые за 12 дней атаковали иранские дроны Shahed, все они сбиты

В ночь на 2 июля россияне атаковали Киев с помощью беспилотников-камикадзе типа Shahed. Все враждебные цели были уничтожены силами ПВО. Об этом сообщает КГВА.

Руководитель администрации Сергей Попко отметил, что это первая атака на столицу за последние 12 дней.

«Силами и средствам нашей ПВО все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены. Спасибо охранникам нашего неба за отличную работу!

Информации о пострадавших или разрушении пока не поступало», – сказал Попко.

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