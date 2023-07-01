Что стоит за серией сожжения Корана в Европе?

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«Цивилизованный мир» запрещает малейшее неуважение к ЛГБТ, но поощряет в законодательном порядке акты вандализма в отношении Священной книги мусульман. По сути, речь идет о двойных стандартах «демократической» Европы, безнаказанном разжигании религиозной розни, преследовании сомнительных и многослойных политических интересов с фокусом на Турцию и передел мира в целом.

Швеция, Дания, Франция – эти «очаги демократии» Старого света с завидной последовательностью и в изощренной форме подрядились оскорблять религиозные чувства более полутора миллиарда проживающих в мире мусульман. Причем, происходить это стало все чаще и безнаказанно. Так, на излете июня, с началом празднования приверженцами ислама праздника Курбан-байрам, в центре Стокгольма (опять Швеция!) в непосредственной близости к мечети 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран. И на прилюдный акт вандализма разрешение ему дала шведская полиция, спокойно наблюдавшая за этим позорным действом, однако задержавшая мужчину, пытавшегося бросить камень в вандала.

Собственно, по европейским «стандартам» ничего чрезвычайного не произошло: полиция Стокгольма, в соответствии с решением Апелляционного суда Швеции, «не имела оснований» для запрета акции с сожжением Корана, оскорбившей весь мусульманский мир, который, разумеется, отреагировал на это. В частности, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил: «Я осуждаю этот подлый поступок, совершенный в Швеции против нашей Священной книги, Священного Корана, в первый день праздника Курбан-байрам». В свою очередь министр юстиции Турции Йылмаз Тунч назвал акцию скандальной и заслуживающей проклятия. «Оскорбление святынь не может рассматриваться как часть свободы мысли и слова», — подчеркнул он.

А правительство Марокко отозвало своего посла в Стокгольме в знак протеста, отметив, что «этот новый, безответственный, враждебный акт (сожжение Корана) … игнорирует чувства более миллиарда мусульман в этот священный период, совпадающий с сезоном хаджа и праздника Курбан-Байрам». Россия, в которой проживает порядка 20 миллионов мусульман, отреагировала весьма жестко: во-первых, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильному комитету подготовить постановление, осуждающее шведские власти за позволение сжечь Священную книгу, а президент РФ Владимир Путин заявил о «глубоком уважении» его страной Корана и подчеркнул, что неуважение к этой святыне является в России преступлением – и по Конституции, и в соответствии с Уголовным кодексом (вспомним похожий, но наказанный эксцесс в Волгограде). Негативно отреагировали, на уровне МИД, и некоторые другие страны – правда, исповедующие ислам.

Тут стоит обратить внимание не только на повторяющиеся акции сожжения Корана и издевательство над религиозными чувствами мусульман в некоторых «продвинутых» европейских странах, возведших в культ ЛГБТ-сообщество (в авангарде – США), а на ведущую роль Швеции в этом деле с ее явным прицелом на Турцию. О том, почему на мушку взяли Анкару и президента Эрдогана – еще будет сказано. Здесь же – небольшой и неполный экскурс в ближайшее прошлое.

В январе в Стокгольме в полусотне метров от посольства Турции известный ультраправый экстремист и провокатор Расмус Палудан публично сжег Коран – лидер антиисламской партии «Жесткий курс» при этом громогласно оскорблял турецкие власти. В 2019 году он осквернил Коран на акции в Копенгагене – это вызвало массовые беспорядки. Годом позже исламофоб создал антимусульманскую церковь Sankt Jakob Maurerdræberens Kirke и назначил себя архиепископом. В том же году место имели попытки Палудана и его молодцев сжечь Коран в мусульманском квартале в Париже и в Бельгии – в последней, правда, вандалу не повезло. Зато в прошлом году он «оторвался» по полной: публично сжег Коран в Гётеборге и еще в нескольких городах под усиленной охраной полиции.

Словом, в Швеции и в ус не дуют, поскольку «все законно»: как говорят власти этой продвинутой страны, «Свобода слова есть фундаментальная часть демократии». То есть для оскорбления мусульман в Швеции, и не только в ней, дан «зеленый свет». Стоит вспомнить, кстати, и 2006 год, когда из-за карикатур на пророка Мухаммеда, напечатанных в одной из датских газет, вспыхнули протесты, охватившие практически все страны Европы и мусульманского Востока. Ну и скандал с французским журналом «Шарли Эбдо», приведший к жертвам.

Но вернемся к Швеции, в которой Коран был сожжен за пару недель до саммита НАТО – с ним альянс связывает надежды на вступление этой страны в его ряды, в то время как еще зимой текущего года Турция сказала свое категорическое «нет» в связи с провокацией у своего посольства в Стокгольме. Как видим, это не только не послужило Стокгольму уроком, но, напротив, углубило разрыв между Швецией и Турцией и, как следствие – между Швецией и НАТО. Поэтому создается впечатление, что сожжение Корана было приурочено к саммиту с тем, чтобы Турция заблокировала принятие Швеции в альянс. Кстати, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожжение Корана не было нелегальным в «суверенной юридической системе», и что он договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о проведении в Брюсселе встречи представителей Анкары и Стокгольма: надо думать, с целью склонить первую к лояльности ко второму.

Да, формально Швеция стремится вступить в НАТО, дабы не испортить отношения с США и угодить им, но реально делает все, чтобы ее членство в альянсе не состоялось. В противном случае шведы бы постарались прекратить публичные надругательства над исламом и оскорбления президента Турции, но они поступили с точностью до наоборот. То есть похоже на то, что Стокгольм сознательно закрывает себе дорогу в НАТО, занимаясь политическим трюкачеством, выраженным в столь позорной форме как сожжение Корана, оскорбление мусульман и Эрдогана лично. И все это под прикрытием «свободы слова» – этой «фундаментальной части демократии».

Возникает вопрос: отчего Швеция затеяла столь грязную игру, чтобы Турция заблокировала ее вступление в НАТО? В политических кругах Швеции далеко не всем по душе членство страны в альянсе, управляемом США: нейтральная и независимая позиция, посильное дистанцирование от мирового гегемона с его страстью к «войнушкам» им больше по душе – собственно, как и значительной части шведского общества. Вспомним о недавних масштабных акциях протеста в Гетеборге против вступления Швеции в НАТО и ее участия в совместных с альянсом военных учениях «Аврора-2023».

Но то, что антимусульманские настроения в Швеции сильны – тоже факт: «ислам несовместим с западной демократией», и мусульмане (а это мнение весьма распространено на Западе) должны выбрать между нею, то есть «демократией» и собственной верой. Вот вам и двойные стандарты: посмотрите косо на представителей ЛГБТ – будете наказаны, а сожжете Коран, оскорбите мусульман – будете поощрены: полиция защитит и даже станет кочевать с вами из города в город, чтобы вас, невзначай, не оскорбили словом или действием.

По сути, Запад занят очень грязным делом – разжиганием межконфессионального столкновения и розни, ненависти, насилия, межцивилизационных и межкультурных разломов. И ведь такое положение – в том числе, с сожжением Корана, продолжается из года в год, а то и по несколько раз в году. Значит, соответствующие акции носят планомерный и целенаправленный характер. Без тяжелых последствий такая политика не обойдется – ни в плане экономики, ни в плане геополитических потрясений.

И тут большая ставка сделана на неугодную Турцию и ее президента, фактически вышедшего из-под контроля США и проводящего, в том числе, в рамках НАТО, собственную политику. Анкара не подчиняется гегемону по ряду позиций – значит, Анкару следует наказать. Ведь для НАТО на данном этапе критически важно вступление в военный блок Швеции. Кого реально дожимать в таких условиях – Турцию или Швецию, которая сама и срывает планы альянса. Дилемма, однако.

Между тем с Турцией все равно придется «поработать», то есть – поторговаться. Как это может выглядеть? Например, признать Рабочую партию Курдистана террористической организацией, выдать Анкаре лиц, подозреваемых в терроризме; поставить туркам американские истребители F-16 с сохранением ими на вооружении российских ПВО С-400; забыть о введении против турецких компаний вторичных санкций за торговлю с Россией, и т.д.

Пойдет ли НАТО, а, точнее, коллективный Запад во главе с США на такие «жертвы»? Вряд ли: доторговаться до июльского саммита альянса к 11-12 июля не успеется, как это, предварительным данным, удалось сделать с Венгрией (точнее – дожать ее), откладывавшей членство Швеции в НАТО. А если Турция, что маловероятно, начнет смягчаться в отношении вступления Швеции в НАТО, то в Стокгольме или другом шведском городе опять сожгут Коран и/или (практика обширная) манекен Эрдогана. Это будет самым эффективным, но, в то же время, самым гнусным способом для блокирования вступления Швеции в альянс: Анкара точно даст ей от ворот поворот, и ничего от этого не потеряет. Собственно, как и Швеция, затеявшая грязную игру и далеко в ней не одинокая.

«Не сейте нечестия на земле», – говорит Коран.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az