Подоляк отреагировал на слова Трампа: Украина не собирается идти на территориальные уступки

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России в обмен на мир, поскольку, по его мнению, такие соглашения могут привести только к эскалации конфликта.

Так Залужный прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа о сдаче части украинских территорий в пользу РФ.

«Украина не станет отдавать часть своей территории для остановки войны, поскольку примитивные соглашения «территория в обмен на мир» всегда приводят только к эскалации конфликта и последующим этапам войны», — написал советник Зеленского.

В интервью агентству Reuters экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Украине, вероятно, придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия.