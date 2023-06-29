Зурабишвили опасается вторжения России

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Бежавшие в Грузию от войны и мобилизации россияне представляют угрозу для страны, поскольку Россия может под предлогом их защиты вторгнуться в страну, заявила президент Саломе Зурабишвили.

«Мы не можем просто позволить любому количеству русских приехать на территорию Грузии, не зная, кто они. Большинство — это россияне, сбежавшие из сегодняшней России. Но в то же время есть опасность, что это русскоязычное население может быть использовано Россией для интервенции под предлогом их незащищенности», — сказала Зурабишвили в интервью CNN.