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Нетаньяху объяснил нежелание Израиля передавать «Железный купол» Украине

Нетаньяху объяснил нежелание Израиля передавать "Железный купол" Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил отказ передавать Киеву систему противовоздушной обороны (ПРО) Iron Dome («Железный купол») опасениями, что она попадет в Иран. Об этом он сообщил интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, важно понимать, что Израиль обеспокоен возможностью того, что переданные Украине израильские вооружения «окажутся в руках Ирана». В таком случае Тегеран сможет применять оружие против самого еврейского государства, считает Нетаньяху.

Премьер напомнил, что «Железный купол» сбивает 95 процентов ракет, которые могут ударить по населенным центрам Израиля, что позволяет стране значительно сократить число жертв.

«Если эта система попадет в руки Ирана, то миллионы израильтян останутся без защиты и будут в опасности», — заверил Нетаньяху.

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