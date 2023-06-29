Россия потратила на «вагнеровцев» больше, чем на спорт и культуру

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Владимир Путин 27 июня на встрече с военнослужащими впервые публично признал, что содержание ЧВК «Вагнера» до последнего момента полностью обеспечивалось российским бюджетом. Ранее президент категорически отрицал связь ЧВК с государством. Непосредственно на выплаты наемникам из бюджета с мая 2022-го по май 2023 года потратили 86,3 миллиарда рублей, утверждает Путин. Еще 110,2 миллиарда за тот же период составили страховые выплаты ЧВК, а 80 миллиардов — сумма контрактов компании Евгения Пригожина «Конкорд» с Минобороны на поставку питания для военных. Итого — более 276 миллиардов рублей.

Издания The Bell и «Верстка» оценили, с чем можно сравнить расходы государства на «вагнеровцев» и контракты «Конкорда». Вот что получилось.

Журналисты The Bell сравнили общую сумму бюджетных трат на ЧВК «Вагнера» и контракты «Конкорда», которую назвал Путин, — те самые 276 миллиардов рублей — с сопоставимыми цифрами. Среди других государственных расходов, сходных по объемам, издание обнаружило:

бюджетные расходы на культуру в 2022 году — 212 миллиардов рублей;

бюджетные расходы на СМИ, спорт и физическую культуру в 2022 году — 228 миллиардов рублей;

траты бюджета на субсидирование программы льготной ипотеки в 2022 году — 269 миллиардов рублей;

общий объем выплат на каждого ребенка до 16 лет (семьи получали по 10 тысяч рублей на ребенка) перед референдумом о внесении поправок в Конституцию в 2020 году — 274 миллиарда рублей;

финансирование национального проекта «Экология» в 2023 году — 280 миллиардов рублей;

трехлетний бюджет на модернизацию системы ЖКХ (с 2023 по 2025 годы) — 280 миллиардов рублей;

стоимость ремонта 492 километров федеральных трасс в 2022-2024 годах — 282 миллиарда рублей.

Также The Bell сопоставил расходы государства на проекты Пригожина с другими схожими по объему суммами:

чистой прибылью Сбербанка за 2022 год — 270 миллиардов рублей;

сбережениями всех жителей Омской области по состоянию на начало 2023 года — 269 миллиардов рублей;

тратами жителей Рязанской области на розничные покупки за весь 2022 год — 274 миллиарда рублей.