Салливан: Я призвал Армению и Азербайджан продолжать продвигаться к миру |
Байрамов и Мирзоян сели в США за стол переговоров |
Госдеп ратует за прочный мир в Карабахе |
The Moscow Times сообщает об аресте Суровикина |
Как ВС Азербайджана пресекли армянскую провокацию (видео) |
Байрамов: Армения неспособна следовать реинтеграционным усилиям |
Салливан заявил о заинтересованности США в подписании мирного договора Баку-Ереван |
Байрамов обсудил с Блинкеном нормализацию азербайджано-армянских отношений |
Байрамов провел беседу с Салливаном |
Главное Странности

Россия потратила на «вагнеровцев» больше, чем на спорт и культуру

Россия потратила на «вагнеровцев» больше, чем на спорт и культуру

Владимир Путин 27 июня на встрече с военнослужащими впервые публично признал, что содержание ЧВК «Вагнера» до последнего момента полностью обеспечивалось российским бюджетом. Ранее президент категорически отрицал связь ЧВК с государством. Непосредственно на выплаты наемникам из бюджета с мая 2022-го по май 2023 года потратили 86,3 миллиарда рублей, утверждает Путин. Еще 110,2 миллиарда за тот же период составили страховые выплаты ЧВК, а 80 миллиардов — сумма контрактов компании Евгения Пригожина «Конкорд» с Минобороны на поставку питания для военных. Итого — более 276 миллиардов рублей.

Издания The Bell и «Верстка» оценили, с чем можно сравнить расходы государства на «вагнеровцев» и контракты «Конкорда». Вот что получилось.

Журналисты The Bell сравнили общую сумму бюджетных трат на ЧВК «Вагнера» и контракты «Конкорда», которую назвал Путин, — те самые 276 миллиардов рублей — с сопоставимыми цифрами. Среди других государственных расходов, сходных по объемам, издание обнаружило:

бюджетные расходы на культуру в 2022 году — 212 миллиардов рублей;

бюджетные расходы на СМИ, спорт и физическую культуру в 2022 году — 228 миллиардов рублей;

траты бюджета на субсидирование программы льготной ипотеки в 2022 году — 269 миллиардов рублей;

общий объем выплат на каждого ребенка до 16 лет (семьи получали по 10 тысяч рублей на ребенка) перед референдумом о внесении поправок в Конституцию в 2020 году — 274 миллиарда рублей;

финансирование национального проекта «Экология» в 2023 году — 280 миллиардов рублей;

трехлетний бюджет на модернизацию системы ЖКХ (с 2023 по 2025 годы) — 280 миллиардов рублей;

стоимость ремонта 492 километров федеральных трасс в 2022-2024 годах — 282 миллиарда рублей.

Также The Bell сопоставил расходы государства на проекты Пригожина с другими схожими по объему суммами:

чистой прибылью Сбербанка за 2022 год — 270 миллиардов рублей;

сбережениями всех жителей Омской области по состоянию на начало 2023 года — 269 миллиардов рублей;

тратами жителей Рязанской области на розничные покупки за весь 2022 год — 274 миллиарда рублей.

Теги:
Из этой рубрики
Россия потратила на «вагнеровцев» больше, чем на спорт и культуру
Странности

Россия потратила на «вагнеровцев» больше, чем на спорт и культуру

2023/06/29, 00:45
Байден перепутал Украину с Ираком (видео)
Странности

Байден перепутал Украину с Ираком (видео)

2023/06/28, 21:15
Иракский иммигрант сжег в центре Стокгольма Коран (фото, видео)
Странности

Иракский иммигрант сжег в центре Стокгольма Коран (фото, видео)

2023/06/28, 18:23
В России школьников хотят принудительно привлекать к "общественно полезному труду"
Странности

В России школьников хотят принудительно привлекать к «общественно полезному труду»

2023/06/28, 18:08
Премьер Швеции заявил, что решение разрешить акцию с сожжением Корана "законно"
Странности

Премьер Швеции заявил, что решение разрешить акцию с сожжением Корана «законно»

2023/06/28, 16:58
Швеция разрешила сжечь Коран у главой мечети Стокгольма
Странности

Швеция разрешила сжечь Коран у главой мечети Стокгольма

2023/06/28, 13:49
Байден жестко подшутил над темнокожей студенткой (видео)
Странности

Байден жестко подшутил над темнокожей студенткой (видео)

2023/06/28, 13:02
Росмиротворцы снова сопроводили военные грузы армянских НВФ (видео)
Странности

Росмиротворцы снова сопроводили военные грузы армянских НВФ (видео)

2023/06/23, 17:34
В ЕС хотят принять закон, который разрешит слежку за журналистами
Странности

В ЕС хотят принять закон, который разрешит слежку за журналистами

2023/06/23, 17:08