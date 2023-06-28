Пионтковский: Мятеж Пригожина приведет к сворачиванию «спецоперации»

261 Просмотров

Мятеж Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер» был успешен, он приведет к сворачиванию «спецоперации». Мятеж ЧВК «Вагнер» был организован влиятельной группой лиц в Кремле, выступающих за прекращение войны. Ее можно охарактеризовать как «партию почетной капитуляции».

Об этом в своем блоге пишет известный российский политолог Андрей Пионтковский.

«23–24 июня «партия почетной капитуляции» провела активнейшее мероприятие. Россия предстала в глазах своего населения и внешнего мира как failed state (несостоявшееся государство – англ.). Апофеозом стало взятие уголовником-наемником (Евгением Пригожиным) без единого выстрела (и даже без кувалды) Штаба ЮВО», – рассказал Пионтковский.

Он уточнил, что особо сильное впечатление произвел разговор Пригожина в захваченном штабе с генерал-лейтенантами ВС РФ, которые командуют «спецоперацией». Командующие довольно жалко выглядели, пытаясь уговорить главаря повстанцев прекратить мятеж.

По его мнению, «пригожинский мятеж» показал усиление антивоенных настроений в российском обществе. Восстание Пригожина, как считает эксперт, показало, что «спецоперация» ведет страну к гражданской войне и возможному распаду.