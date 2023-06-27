Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящие выборы американского лидера станут важнейшими в истории, поскольку страна в упадке и не продержится при нынешнем руководстве, а стремление демократов к чистой энергии грозит избирателям отсутствием посудомоечных машин и духовок.

«Мы – нация в упадке. <…> Я не знаю, продержимся ли мы еще четыре года. Я думаю, даже год выжить будет весьма тяжело. Ужасные вещи происходят так быстро. Что они делают с нашей страной – очень печально», – сказал он на мероприятии федерации республиканок в штате Нью-Гемпшир, передает РИА Новости.

Как заявил политик, пропагандируемая демократами альтернативная энергетика приводит к появлению уставленных дорогими ветряными генераторами полей, а это оборудование делают в основном в Китае. Полный переход же на электричество угрожает привычному укладу американцев, предупредил Трамп.

«У меня много друзей, которым нравится готовить, они говорят: газовые духовки лучше электрических. Но они хотят отобрать это. Хотят отобрать ваши посудомоечные машины. Не хотят давать вам воду для посудомоечных машин. <…> Это финальная схватка», – объявил Трамп.

По его словам, сейчас «страна движется в ад», в мире падает доверие к доллару, который может перестать быть мировым стандартом валюты, что станет катастрофой.

Трамп назвал своих оппонентов из Демократической партии «разжигателями войны», заявив, что никто из них не говорит об урегулировании конфликта вокруг Украины, который он сам на посту президента смог бы разрешить за сутки.

«Я предотвращу третью мировую войну, а мы очень близки к ней», – заявил Трамп.