Reuters: из 46 президентов США только у Трампа в предках не было рабовладельцев

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Из 46 президентов Соединенных Штатов только у Дональда Трампа в предках не было рабовладельцев, выяснило агентство Reuters.

Отмечается, что в своем исследовании агентство смогло проанализировать генеалогии более 100 современных лидеров США, в том числе президентов, губернаторов, судей и некоторых конгрессменов.

Исследование показало, что все ныне живущие президенты США, в том числе Байден имеют среди предков хотя бы одного человека, владевшего рабами. Это Барак Обама, Джимми Картер, Джордж Буш и Билл Клинтон.

В отличие от них, предки Дональда Трампа переехали в США уже после отмены рабства в США в 1865 году — предки по отцу Трампа приехали из Германии в начале 20-го века, а мать будущего президента Мэри Энн Маклауд приехала из Шотландии в 1930 году.