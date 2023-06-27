Что испугало Ереван и должно напугать Тегеран? |
Переговоры Байрамова и Мирзояна в США продлятся до 29 июня |
«Мы шли не для свержения власти в стране». Пригожин вышел на связь (видео) |
Армянские жители Карабаха проехали через ППП «Лачин» на автомобилях МККК (видео) |
Иса Наджафов: Замдиректора ЦРУ сообщил Гейдару Алиеву, что русские готовят покушение на его внуков |
CМИ озвучили имя нового министра обороны России |
Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина (видео) |
Песков: Уголовное дело против Пригожина закроют, он «уйдет в Беларусь» |
Политолог раскрыл подробности переговоров Лукашенко с Пригожиным (видео) |
Главное Мир

Reuters: из 46 президентов США только у Трампа в предках не было рабовладельцев

Reuters: из 46 президентов США только у Трампа в предках не было рабовладельцев

Из 46 президентов Соединенных Штатов только у Дональда Трампа в предках не было рабовладельцев, выяснило агентство Reuters.

Отмечается, что в своем исследовании агентство смогло проанализировать генеалогии более 100 современных лидеров США, в том числе президентов, губернаторов, судей и некоторых конгрессменов.

Исследование показало, что все ныне живущие президенты США, в том числе Байден имеют среди предков хотя бы одного человека, владевшего рабами. Это Барак Обама, Джимми Картер, Джордж Буш и Билл Клинтон.

В отличие от них, предки Дональда Трампа переехали в США уже после отмены рабства в США в 1865 году — предки по отцу Трампа приехали из Германии в начале 20-го века, а мать будущего президента Мэри Энн Маклауд приехала из Шотландии в 1930 году.

Теги:
Из этой рубрики
Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Беларусь
Мир

Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Беларусь

2023/06/27, 17:54
Лукашенко пообещал Пригожину "защищать Москву, как в 1941 году"
Мир

Лукашенко пообещал Пригожину «защищать Москву, как в 1941 году»

2023/06/27, 17:41
Reuters: из 46 президентов США только у Трампа в предках не было рабовладельцев
Мир

Reuters: из 46 президентов США только у Трампа в предках не было рабовладельцев

2023/06/27, 17:28
ООН: Число употребляющих наркотики за 10 лет выросло на четверть
Мир

ООН: Число употребляющих наркотики за 10 лет выросло на четверть

2023/06/27, 09:45
Акции западных производителей оружия упали в цене после попытки мятежа ЧВК "Вагнер"  
Мир

Акции западных производителей оружия упали в цене после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»  

2023/06/27, 00:53
США не видят никаких намерений РФ применить ядерное оружие на Украине
Мир

США не видят никаких намерений РФ применить ядерное оружие на Украине

2023/06/27, 00:38
МЧС Армении прекратит существование с 30 июня
Мир

МЧС Армении прекратит существование с 30 июня

2023/06/27, 00:19
Путин проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств (видео)
Мир

Путин проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств (видео)

2023/06/26, 23:48
Посольство Китая в США выразило протест в связи с арестом граждан КНР
Мир

Посольство Китая в США выразило протест в связи с арестом граждан КНР

2023/06/26, 23:17