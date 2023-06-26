CМИ озвучили имя нового министра обороны России |
Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина (видео) |
Песков: Уголовное дело против Пригожина закроют, он «уйдет в Беларусь» |
Политолог раскрыл подробности переговоров Лукашенко с Пригожиным (видео) |
Мятеж подавлен. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны |
Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж |
Задержан один из организаторов акции в селе Союдлю, прибывший из России |
Хикмет Гаджиев: Армянское лобби платит европейским политикам за селфи по ту сторону границы |
Стал известен план Путина по подавлению мятежа в России |
Главное Мир

Швеция предоставит 35 млн евро «летней гуманитарной помощи» Украине

Швеция предоставит 35 млн евро "летней гуманитарной помощи" Украине

Власти Швеции пообещали выделить Украине дополнительные 380 млн крон (в пересчете 35 миллионов евро)  в качестве «летнего пакета гуманитарной помощи». После разрушения плотины Каховской ГЭС в начале июня и начала контрнаступления ВСУ у Украины будут большие потребности в гуманитарной помощи, заявил министр по международному сотрудничеству Йохан Форсселль на пресс-конференции в Стокгольме.

В шведском правительстве также указали, что новый пакет помощи будет направлен на удовлетворение наиболее насущных потребностей украинцев. В их число входят продовольствие, питьевая вода, здравоохранение, разминирование и поддержка НКО. С начала полномасштабной войны Швеция пообещала Киеву 1,9 млрд крон на гуманитарную помощь, а также около 17 млрд крон на военную помощь.

Теги:
Из этой рубрики
Венгрия заблокировала военную помощь Украине из-за санкции против её банка
Мир

Венгрия заблокировала военную помощь Украине из-за санкции против её банка

2023/06/26, 20:17
Боррель: ЕС расширит обучение солдат для ВСУ сверх заявленной цели в 30 тыс. человек
Мир

Боррель: ЕС расширит обучение солдат для ВСУ сверх заявленной цели в 30 тыс. человек

2023/06/26, 20:05
Суд в Австралии отказал РФ в аренде участка для посольства
Мир

Суд в Австралии отказал РФ в аренде участка для посольства

2023/06/26, 19:51
"Мы шли не для свержения власти в стране". Пригожин вышел на связь (видео)
Мир

«Мы шли не для свержения власти в стране». Пригожин вышел на связь (видео)

2023/06/26, 19:12
В Германии предложили повысить МРОТ до 12,41 евро в час
Мир

В Германии предложили повысить МРОТ до 12,41 евро в час

2023/06/26, 18:43
Германия разместит в Литве постоянную бригаду бундесвера
Мир

Германия разместит в Литве постоянную бригаду бундесвера

2023/06/26, 18:30
СМИ: Украинская "Старлинк" отсудила у SpaceX более $14,7 тысяч
Мир

СМИ: Украинская «Старлинк» отсудила у SpaceX более $14,7 тысяч

2023/06/26, 18:12
Лавров раскрыл подробности переговоров Лукашенко и Путина в день мятежа
Мир

Лавров раскрыл подробности переговоров Лукашенко и Путина в день мятежа

2023/06/26, 18:03
Швеция предоставит 35 млн евро "летней гуманитарной помощи" Украине
Мир

Швеция предоставит 35 млн евро «летней гуманитарной помощи» Украине

2023/06/26, 17:55