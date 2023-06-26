Швеция предоставит 35 млн евро «летней гуманитарной помощи» Украине

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Власти Швеции пообещали выделить Украине дополнительные 380 млн крон (в пересчете 35 миллионов евро) в качестве «летнего пакета гуманитарной помощи». После разрушения плотины Каховской ГЭС в начале июня и начала контрнаступления ВСУ у Украины будут большие потребности в гуманитарной помощи, заявил министр по международному сотрудничеству Йохан Форсселль на пресс-конференции в Стокгольме.

В шведском правительстве также указали, что новый пакет помощи будет направлен на удовлетворение наиболее насущных потребностей украинцев. В их число входят продовольствие, питьевая вода, здравоохранение, разминирование и поддержка НКО. С начала полномасштабной войны Швеция пообещала Киеву 1,9 млрд крон на гуманитарную помощь, а также около 17 млрд крон на военную помощь.