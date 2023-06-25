Песков: Уголовное дело против Пригожина закроют, он «уйдет в Беларусь» |
Политолог раскрыл подробности переговоров Лукашенко с Пригожиным (видео) |
Мятеж подавлен. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны |
Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж |
Задержан один из организаторов акции в селе Союдлю, прибывший из России |
Хикмет Гаджиев: Армянское лобби платит европейским политикам за селфи по ту сторону границы |
Стал известен план Путина по подавлению мятежа в России |
Мятеж Пригожина: Дуда приказал армии Польши быть в состоянии повышенной боеготовности |
Зеленский о пригожинском мятеже |
Главное Спорт

Азербайджан опустился на 5 позиций в медальном зачете III Европейских Игр

Азербайджан опустился на 5 позиций в медальном зачете III Европейских Игр

В польском Кракове проходят III Европейские Игры.

Азербайджан заявил 101 спортсмен на 14 видов спорта, передает Report.

После третьего официального дня соревнования в копилке сборной 5 (2-1-2) наград.

Чемпионами стали каратисты Турал Агаларзаде (67 кг) и Ирина Зарецка (68 кг), серебро взял таэквондист Саяд Дадашов (54 кг), а третьи места заняли каратист Асиман Гурбанлы (+84 кг) и Гашим Магомедов (68 кг).

С этим показателем наша страна разделяет с Чехией 15-ю позицию, хотя два дня подряд шла десятой.

В медальном зачете лидирует Испания (13-8-8), которая опережает Италию (11-12-15) и Польшу (9-6-3).

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан опустился на 5 позиций в медальном зачете III Европейских Игр
Спорт

Азербайджан опустился на 5 позиций в медальном зачете III Европейских Игр

2023/06/25, 00:50
Еще один азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы
Спорт

Еще один азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы

2023/06/24, 21:26
Фарид Гаибов принял делегацию ЮНЕСКО
Спорт

Фарид Гаибов принял делегацию ЮНЕСКО

2023/06/24, 17:42
В Баку пройдет конференция министров спорта
Спорт

В Баку пройдет конференция министров спорта

2023/06/24, 14:12
Азербайджанская каратистка завоевала золотую медаль на III Европейских играх
Спорт

Азербайджанская каратистка завоевала золотую медаль на III Европейских играх

2023/06/23, 22:00
Президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана подал в отставку
Спорт

Президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана подал в отставку

2023/06/23, 16:27
Азербайджанская каратистка одержала победу над соперницей из Армении
Спорт

Азербайджанская каратистка одержала победу над соперницей из Армении

2023/06/23, 13:22
Первая медаль Азербайджана на Евроиграх
Спорт

Первая медаль Азербайджана на Евроиграх

2023/06/22, 21:45
Четыре азербайджанских дзюдоиста стали чемпионами Европы
Спорт

Четыре азербайджанских дзюдоиста стали чемпионами Европы

2023/06/22, 21:42